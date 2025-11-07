SRBIJA PONIZILA HRVATSKU: Švajcarci otkrili istinu koja će boleti komšije, Zvezda i Partizan jači od HNL

MEĐUNARODNI centar za sportske studije (CIES) bavio se tržišnom vrednošću fudbalera u Srbiji i Hrvatskoj, zanimljivo je da su Crvena zvezda i Partizan daleko ispred drugih.

Glavna tema u sportskom regionu uvek je kvalitet srpskog u odnosu na hrvatski fudbal. Ovog puta time su se bavili i stručnjaci CIES-a, oni su analizirali tržišnu vrednost fudbalera iz obe zemlje.

U top 10 najrevnijih igrača, čak sedmorica su iz Srbije.

Najskuplji je Dion Drena Beljo, fudbaler Dinama iz Zagreba čija je vrednost 11,39 miliona evra. Na drugoj poziciji je Vasilije Kostov čija je vrednost 10,04 miliona evra.

Sledi Partizanov tandem - Jovan Milošević i Andrej Kostić sa devet, odnosno osam miliona evra. Odmah iza je Tomas Hendel i Zvezde sa sedam miliona.

Definitivno iznenađenje na listi je fudbaler IMT-a, Vasilije Novičić, kao i Ognjen Bondžulić.

Partizanov štoper Nikola Simić je deveti, sa 5,94 miliona, smešten između Adrijana Jagušića iz Slaven Belupa i Serđija Domingesa iz Dinama.

Zanimljivo je da se među deset najvrednijih igrača nije našao nijedan fudbaler Rijeke, aktuelnog prvaka Hrvatske, kao ni splitskog Hajduka.

Očigledno je da Superliga Srbije i dalje stvara igrače koji privlače pažnju i vredni su milionskih transfera, potvrđujući da domaći fudbal i dalje ima ozbiljan potencijal na regionalnom nivou.

