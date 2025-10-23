NESTVARNO: Razlika u godinama dva aktera meča Braga - Zvezda je čak 22!
CRVENA zvezda igra protiv Brage u Ligi Evrope, a na terenu su se našla dva fudbalera čija je razlika u godinama preko dve decenije.
Naime, fudbaler crveno-belih Vasilije Kostov je startovao u prvih 11, i on ima samo 17 godina, dok se kod Brage u startnih 11 našao Žoao Mutinjo koji ima čak 39 godina, te je razlika između ova dva fudbalera 22 godine.
Kada se Kostov rodio Žoao Mutinjo je već "debelo" igrao u Sportingu. Kasnije je još nosio dres Porta, Monaka, Vulvsa, pre nego što se vratio u Portugal i obukao dres Brage.
Podsetimo, utakmicu Braga - Crvena zvezda možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
23. 10. 2025. u 14:39
"GROBARI", RADUJTE SE! Partizan doveo centra, i to kakvog...
23. 10. 2025. u 17:23
RUSIJA DOBILA SRAMNU ZABRANU: Ruski sportisti doživeli najniži udarac!
23. 10. 2025. u 17:33
NEVEROVATAN GOL U BRAGI: Portugalci ovako poveli protiv Crvene zvezde
23. 10. 2025. u 19:15
MILOJEVIĆEVA ZVEZDA NA NAJTEŽEM ISPITU DO SADA: „Crveno-beli“ moraju pronaći način da zaustave perfektnu Bragu!
Braga u četvrtak od 21.00 dočekuje Crvenu zvezdu na stadionu “Municipal de Braga” u okviru trećeg kola Lige Evrope, sa jasnim ciljem – da nastavi stoprocentan niz u Evropi. Dok Portugalci blistaju na međunarodnoj sceni, beogradski crveno-beli u Portugal stižu pod pritiskom, sa samo jednim osvojenim bodom i ozbiljnom potrebom da preokrenu lošu formu van "Marakane".
23. 10. 2025. u 07:00
RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
23. 10. 2025. u 14:39
SPAVA PORED VC ŠOLjE BEZ POKLOPCA Haos u zatvoru gde je Sarkozi, viču mu: "Osvetićemo Gadafija!" Poseban tretman za bivšeg predsednika
"SVI zatvorenici prave buku, viču, lupaju po zidovima..."
22. 10. 2025. u 15:32
Komentari (0)