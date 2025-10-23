Fudbal

NESTVARNO: Razlika u godinama dva aktera meča Braga - Zvezda je čak 22!

Filip Milošević

23. 10. 2025. u 19:43

CRVENA zvezda igra protiv Brage u Ligi Evrope, a na terenu su se našla dva fudbalera čija je razlika u godinama preko dve decenije.

FOTO: Tanjug/AP

Naime, fudbaler crveno-belih Vasilije Kostov je startovao u prvih 11, i on ima samo 17 godina, dok se kod Brage u startnih 11 našao Žoao Mutinjo koji ima čak 39 godina, te je razlika između ova dva fudbalera 22 godine.

Kada se Kostov rodio Žoao Mutinjo je već "debelo" igrao u Sportingu. Kasnije je još nosio dres Porta, Monaka, Vulvsa, pre nego što se vratio u Portugal i obukao dres Brage.

Podsetimo, utakmicu Braga - Crvena zvezda možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

