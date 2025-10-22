"STATISTIKA SVE GOVORI": Trener Brage, bivši saradnik Pepa Gvardiole, strepi od Crvene zvezde!

CRVENA zvezda ponovo je pošla put Portugalije. Nakon Porta, gostovaće šampion Srbije i Bragi, a trener portugalskog tima imao je samo reči hvale za rivala.

FOTO: FK Crvena zvezda

Trener Brage Karlos Visens u superlativu je govorio o susretu sa Zvezdom.

- Zvezda je tim koji ima ima indivudilno veliki broj kvalitetnih fudbalera. Opet, ako insistirate na pitanju ko je najbolji od njih, odgovoriću vam – tim. Videlo se to i u Ligi Evrope, obe utakmice, protiv Seltika i Porta odigrali su na visokom nivou. Tu, pre svega, mislim na meč sa Portom, odlučenim u poslednjim minutima. Meč sa Seltikom bio je drugačiji, obilovao šansama na obe strane, videlo se da oba protivnika imaju kvalitet - rekao je Visens.

Impresioniran je Zvezdinim učinkom u Superligi Srbije.

- Statistika sve govori! Pogledajte brojke… Njihove igre u ligi ukazuju da imaju više opcija. Očekujem tim spreman da se bori maksimalno na terenu. Zato je i naš zadatak kompleksniji i izazovniji. Pred nama je velika obaveza da pokažemo jednu od najboljih partija u dosadašnjem delu sezone - dodao je španski stručnjak.

Nekadašnji saradnik Pepa Gvardiole u Sitiju je tek nedavno preuzeo klub.

- Igramo kolektivno tek tri meseca, ali sad napredujemo i pokazujemo u saradnji sa fudbalerima sve bolja izdanja. Maksimalno orijentisano okrenuti prvoj narednoj utakmici, odrađivali smo zadatke. Igrači polako dostižu formu, ima i dalje mesta napretku… Fokus je na tim prvim utakmicama, verujem da ćemo na najbolji način odgovoriti predstojećim izazovima - zaključio je Visens.

Utakmica između Brage i Crvene zvezde je na programu u četvrtak od 19 časova.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć