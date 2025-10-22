"STATISTIKA SVE GOVORI": Trener Brage, bivši saradnik Pepa Gvardiole, strepi od Crvene zvezde!
CRVENA zvezda ponovo je pošla put Portugalije. Nakon Porta, gostovaće šampion Srbije i Bragi, a trener portugalskog tima imao je samo reči hvale za rivala.
Trener Brage Karlos Visens u superlativu je govorio o susretu sa Zvezdom.
- Zvezda je tim koji ima ima indivudilno veliki broj kvalitetnih fudbalera. Opet, ako insistirate na pitanju ko je najbolji od njih, odgovoriću vam – tim. Videlo se to i u Ligi Evrope, obe utakmice, protiv Seltika i Porta odigrali su na visokom nivou. Tu, pre svega, mislim na meč sa Portom, odlučenim u poslednjim minutima. Meč sa Seltikom bio je drugačiji, obilovao šansama na obe strane, videlo se da oba protivnika imaju kvalitet - rekao je Visens.
Impresioniran je Zvezdinim učinkom u Superligi Srbije.
- Statistika sve govori! Pogledajte brojke… Njihove igre u ligi ukazuju da imaju više opcija. Očekujem tim spreman da se bori maksimalno na terenu. Zato je i naš zadatak kompleksniji i izazovniji. Pred nama je velika obaveza da pokažemo jednu od najboljih partija u dosadašnjem delu sezone - dodao je španski stručnjak.
Nekadašnji saradnik Pepa Gvardiole u Sitiju je tek nedavno preuzeo klub.
- Igramo kolektivno tek tri meseca, ali sad napredujemo i pokazujemo u saradnji sa fudbalerima sve bolja izdanja. Maksimalno orijentisano okrenuti prvoj narednoj utakmici, odrađivali smo zadatke. Igrači polako dostižu formu, ima i dalje mesta napretku… Fokus je na tim prvim utakmicama, verujem da ćemo na najbolji način odgovoriti predstojećim izazovima - zaključio je Visens.
Utakmica između Brage i Crvene zvezde je na programu u četvrtak od 19 časova.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
ĐOKOVIĆ DONEO ŠOK ODLUKU: Ovo je malo ko očekivao pred kraj sezone
21. 10. 2025. u 20:03 >> 21:47
VLAHOVIĆ ZA PREKID JUVEOVE CRNE SERIJE: Real Madrid je u odličnom ritmu, a niz pobeda kod kuće uliva strah u kosti svim protivnicima
Real Madrid i Juventus sastaju se u velikom evropskom klasiku koji uvek nosi posebnu težinu, bez obzira na formu ili trenutni položaj u grupi.
22. 10. 2025. u 08:34
ĐOKOVIĆ DONEO ŠOK ODLUKU: Ovo je malo ko očekivao pred kraj sezone
Novak Đoković jedoneo odluku koja će mnoge razočarati.
21. 10. 2025. u 20:03 >> 21:47
GOVORIO SAM "NEMOJ", NIJE ME POSLUŠAO: Hasan prodao kuću, sin mu se kockao - "To su zlatni geni"
“Nemoj to sine, tata je prošao sve”
22. 10. 2025. u 10:27
Komentari (0)