BOLESTAN UM ŠIPTARKE! "Pljuvala" Srbe usred Ujedinjenih nacija i žestoko napala navijače Crvene zvezde

22. 10. 2025. u 09:40

BRUKA i sramota na Sednici saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj je predstavljen šestomesečni izveštaj o Kosovu i Metohiji To je bila jedna od glavnih tema sednice, ali su Šiptari iskoritsili da blate Srbe.

Foto: RTS Printskrin

Najviše se priča o momentu kada je predstavnica tzv. Kosova Donika Gervala Švarc podigla je odštampani papir sa koreografijom navijača Crvene zvezde, kao dokaz da je „Srbija faktor nestabilnosti u regionu i da je sve što želi rat“.

Ona je u svom izlaganju bila veoma oštra prema Srbiji, a slika sa koreografijom Delija po njenom mišljenju bila je primer loše politike.

Donika je iskoristila jednu koreografiju navijača Zvezde i to sa prijateljske utakmice protiv Fiorentine u julu 2023. godine, kada su crveno-beli pobedili sa 5:0.

Tada su Delije imale koreografiju na kojoj je prikazan tenk, gde je ispod bila parola "Kad se vojska na Kosovo vrati", a takvi grafiti se mogu videti i širom Beograda i Srbije.

FOTO: FK Crvena zvezda

 

- Širom Srbije možete da vidite murale i grafite poput ovog ‘Kad se vojska na Kosovo vrati"  - istakla je Gervala Švarc, dižući papir sa koreografijom Delija sa utakmice iz 2022. godine i potom je dodala:

- Ne piše ako, nego kada. Ne kriju ciljeve, samo čekaju trenutak. Ne postoji Kosovo i Metohija, to je izraz hegemonističkih ambicija Srbije prema Kosovu.“

Usledio je i odgovor Marka Đurića, ministra spoljnih poslova Srbije, koji je otkrio da termin "Metohija" ima značenje manastira i crkvenog poseda i da ima duboku tradiciju u srpskom jeziku i da o tome svedoče zapisi još iz 11. veka.

- To je pogrešna interpretacija reči Metohija, u srpskoj tradiciji Kosovo i Metohija ima duboko istorijsko značenje. Poštujem albansku tradiciju, a u srpskoj tradiciji i kulturi značenje reči Metohija je manastir ili crkveno imanje, to nema veze sa Slobodanom Miloševićem i to tome svedoče zapisi iz 11, 12. i 13. veka. To je deo našeg identiteta i kulture, kao što Albanci taj deo zovu Dukađini - poručio je Marko Đurić, ministar spoljnih poslova Srbije.

IMALA JE sve uslove da postane legenda – talenat, upornost, šampionsku "žicu", opak pogled, ali i tešku životnu priču dostojnu famoznih holivudskih "od trnja do zvezda" biografija. No, posle svakog teškog udarca Jelena Dokić bi se, kao feniks, podizala iz pepela i postajala jača. Nakon surovih epizoda s kojima se u poslednje vreme suočavala, bivša teniska zvezda ponovo blista, a za to je kriva – nova ljubav.

22. 10. 2025. u 19:50

