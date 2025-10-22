BOLESTAN UM ŠIPTARKE! "Pljuvala" Srbe usred Ujedinjenih nacija i žestoko napala navijače Crvene zvezde
BRUKA i sramota na Sednici saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj je predstavljen šestomesečni izveštaj o Kosovu i Metohiji To je bila jedna od glavnih tema sednice, ali su Šiptari iskoritsili da blate Srbe.
Najviše se priča o momentu kada je predstavnica tzv. Kosova Donika Gervala Švarc podigla je odštampani papir sa koreografijom navijača Crvene zvezde, kao dokaz da je „Srbija faktor nestabilnosti u regionu i da je sve što želi rat“.
Ona je u svom izlaganju bila veoma oštra prema Srbiji, a slika sa koreografijom Delija po njenom mišljenju bila je primer loše politike.
Donika je iskoristila jednu koreografiju navijača Zvezde i to sa prijateljske utakmice protiv Fiorentine u julu 2023. godine, kada su crveno-beli pobedili sa 5:0.
Tada su Delije imale koreografiju na kojoj je prikazan tenk, gde je ispod bila parola "Kad se vojska na Kosovo vrati", a takvi grafiti se mogu videti i širom Beograda i Srbije.
- Širom Srbije možete da vidite murale i grafite poput ovog ‘Kad se vojska na Kosovo vrati" - istakla je Gervala Švarc, dižući papir sa koreografijom Delija sa utakmice iz 2022. godine i potom je dodala:
- Ne piše ako, nego kada. Ne kriju ciljeve, samo čekaju trenutak. Ne postoji Kosovo i Metohija, to je izraz hegemonističkih ambicija Srbije prema Kosovu.“
Usledio je i odgovor Marka Đurića, ministra spoljnih poslova Srbije, koji je otkrio da termin "Metohija" ima značenje manastira i crkvenog poseda i da ima duboku tradiciju u srpskom jeziku i da o tome svedoče zapisi još iz 11. veka.
- To je pogrešna interpretacija reči Metohija, u srpskoj tradiciji Kosovo i Metohija ima duboko istorijsko značenje. Poštujem albansku tradiciju, a u srpskoj tradiciji i kulturi značenje reči Metohija je manastir ili crkveno imanje, to nema veze sa Slobodanom Miloševićem i to tome svedoče zapisi iz 11, 12. i 13. veka. To je deo našeg identiteta i kulture, kao što Albanci taj deo zovu Dukađini - poručio je Marko Đurić, ministar spoljnih poslova Srbije.
