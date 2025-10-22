"MOGUĆE DA JE OVO POSLEDNJI PUT": Hari Megvajer najavio odlazak iz Junajteda?

ENGLESKI fudbaler Hari Megvajer bio je junak pobede Mančester junajteda nad Liverpulom (2:1). Iskusni defanzivac je oduševljen zbog toga.

FOTO: Tanjug/AP/Ian Hodgson

Nije krio da mu ovaj trijumf mnogo znači, posebno što je ostvaren na "Enfildu".

- Već sedam godina sam u ovom klubu, i ova pobeda mi mnogo znači. Ulazim u poslednju godinu ugovora, pa je moguće da sam večeras poslednji put zaigrao na Enfildu u dresu Junajteda. Drago mi je što sam uspeo da ovaj meč obeležim na pravi način - rekao je Megvajer za "BBC".

Podsetimo, Megvajer je odličnim udarcem glavom u 84. minutu savladao Giorgija Mamardašvilija i na taj način doneo pobedu "crvenim đavolim".

