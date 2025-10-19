Fudbal

GOTOVO JE: Dibala napušta Romu, poznat i naredni klub?

Filip Milošević

19. 10. 2025. u 15:40

Jedan od najboljih fudbalera Rome, Paulo Dibala, karijeru bi mogao da nastavi daleko od Italije.

ГОТОВО ЈЕ: Дибала напушта Рому, познат и наредни клуб?

FOTO: Printskrin/Jutjub/AS Roma

Naime, prema informacijama uglednog lista "As", pregovori o produženju ugovora Argentinca su u zastoju, i izgleda da svetle budućnosti u Rimu za njega neće biti.

A isti list navodi informaciju da je brazilski velikan Flamengo "zagrizao" da u svoje redove dovede Argentinca i tako pokuša da dođe do dominacije u tamošnjem prvenstvu.

Argentinca muče povrede i ove sezone je upisao samo pet nastupa za "vučicu" na kojima nije uspeo da zabeleži niti gol niti asistenciju.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KOLIKO JE ŠEŠELJ STUDIRAO? Ovo je prava istina

KOLIKO JE ŠEŠELj STUDIRAO? Ovo je prava istina