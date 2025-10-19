GOTOVO JE: Dibala napušta Romu, poznat i naredni klub?

Jedan od najboljih fudbalera Rome, Paulo Dibala, karijeru bi mogao da nastavi daleko od Italije.

FOTO: Printskrin/Jutjub/AS Roma

Naime, prema informacijama uglednog lista "As", pregovori o produženju ugovora Argentinca su u zastoju, i izgleda da svetle budućnosti u Rimu za njega neće biti.

A isti list navodi informaciju da je brazilski velikan Flamengo "zagrizao" da u svoje redove dovede Argentinca i tako pokuša da dođe do dominacije u tamošnjem prvenstvu.

Argentinca muče povrede i ove sezone je upisao samo pet nastupa za "vučicu" na kojima nije uspeo da zabeleži niti gol niti asistenciju.

