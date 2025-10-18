ODLAZAK SA MARAKANE? Stranac napušta Crvenu zvezdu

BLIŽI se zimski prelazni rok, a u Crvenoj zvezdi već se nazire jedno ime koje bi moglo da promeni sredinu.

FOTO: FK Crvena zvezda

Turski portal "Taka Gazete" navodi da nekadšnji prvak turske, Trabzonspor prati Pitera Olajinku.

Nakon povrede Olajinka nije uspeo da pronađe formu koju je imao prethodnih sezona, te više nije u prvom planu kod Vladana Milojevića.

Brzonogi fudbaler ove sezone odigrao je devet utakmica za Crvenu zvezdu u svim takmičenjima, a ima učinak od jednog gola.

Kako navodi "Transfermarkt" Olajinki ugovor ističe na kraju sezone, a trenutna vrednost mu je 4.000.000 evra.

FOTO: FK Crvena zvezda

Kako piše sajt "Taka Gazete", skauti Trabzonspora prate igre Olanjinke i moguće da po završetku polusezone upute i zvaničnu ponudu.

-Trabzonspor planira da nastavi sa velikim ambicijama, pa će ubrzati neke poslove planirane za zimski prelazni rok. Bordo-plavi žele da pojačaju napadačku liniju, pa su na listu želja dodali Pitera Olanjinku iz Crvene zvezde. Nigerijski fudbaler je svestran igrač, može da igra levo krilo, desno krilo, iza napadača i napadača. On je tokom karijere imao impresivne nastupe u klubovima kao što su Slavija Prag, Crvena zvezda i Skenderbeg, navodi portal.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja