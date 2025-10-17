Fudbal

VANREDNO SAOPŠTENJE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem

Nakon poraza od Albanije i po povratku reprezentacije iz Andore u Beograd, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije na današnjoj sednici u Staroj Pazovi, doneo je odluku o sporazumnom raskidu ugovora sa selektorom A reprezentacije Draganom Stojkovićem, bez ikakvih daljih obaveza FSS prema njemu.

Istovremeno, konstatovan je i sporazumni raskid saradnje sa članovima Stojkovićevog stručnog štaba i direktorom A tima.
Članovi Izvršnog odbora dali su ovlašćenje predsedniku Draganu Džajiću i generalnom sekretaru Branku Radujku da u narednim danima obave razgovore sa potencijalnim kandidatima za novog selektora naše A reprezentacije.

- Fudbalski savez Srbije će u najkraćem roku obavestiti javnost o tome ko će predvoditi nacionalni tim u novembarskim  kvalifikacionim mečevima za Svetsko prvenstvo, protiv Engleske u Londonu i Letonije u Leskovcu.

Ovom prilikom, izražavamo još jednom zahvalnost Draganu Stojkoviću na svemu što je učinio tokom protekle četiri i po godine na mestu selektora — posebno na plasmanu reprezentacije na Evropsko i Svetsko prvenstvo, kao i na ostvarenom uspehu u Ligi nacija.

Poštujući njegovo veliko fudbalsko ime, Fudbalski savez Srbije želi Draganu Stojkoviću mnogo sreće i uspeha u budućim profesionalnim izazovima, poručili su iz FSS.

