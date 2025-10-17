"NISMO POBEDILI TSC OD KADA SAM DOŠAO": Srđan Blagojević otvorio dušu pred težak izazov Partizana

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević rekao je da nema pobedu nad TSC-om otkako je postao šef struke "crno-belih" i istakao da njegove izabranike očekuje zahtevan meč.

FOTO: M. Vukadinović

U utakmici 12. kola Superlige Srbije Partizan u subotu od 18.30 časova gostuje TSC-u. Partizan je pobedio TSC samo jednom u prethodnih sedam zvaničnih utakmica.

"Nisam pristalica revanšizma, svaki meč je novi za sebe. Drugi je trener, drugi su igrači. Ne postoji ta neka vrsta emocije. Ja lično imam motiv, otkako sam na klupi Partizana nismo pobedili TSC. Ali, to je najmanje bitno, važnije je kako ćemo izgledati. Danas sam rekao igračima: 'Otkako radimo zajedno, igrali smo tri puta protiv TSC-a u Beogradu i nijednu nismo dobili. Najbolnija je ona u Kupu, kad smo posle penala ispali'", rekao je Blagojević na današnjoj konferenciji za medije.

TSC se pokazao kao tradicionalno nezgodan rival "crno-belima".

"Iako je došlo do velikih promena sa obe strane, stvorila se mala tradicija kao motiv za sve nas i upozorenje šta nas čeka. TSC je mnogo bolji kod kuće nego na gostovanjima i opet govori o ozbiljnosti posla koji je pred nama. Individualno su dobri, imaju spoj mladosti i iskustva. Partizan, kao klub sa velikim imenom, ima obavezu da budemo ambiciozni i tako ulazimo u meč. Čeka nas zahtevna utakmica, veliko poštovanje za njih", naveo je Blagojević.

Na kraju je Blagojević istakao da nema kadrovskih problema i pozvao navijače da podrže njegove izabranike u što većem broju.

"Zahtevan raspored je iza i ispred nas. Do sledeće pauze imamo šest utakmica, tu su Kup i odložen meč. Očekujem da meč protiv TSC-a bude u jako dobrom ambijentu. Pozivam i naše navijače da dođu u što većem broju jer u naredna dva meča u Humskoj igraćemo pred praznim tribinama. Zato, neka dođu na gostovanja dok ne dođe meč kad će moći nazad na naš stadion", zaključio je Blagojević.