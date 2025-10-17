OTAC U ZATVORU, A ON... Inter, Čelsi i Liverpul žele sina brazilske legende

Evropski velikani Inter, Liverpul i Čelsi ušli su u trku za dovođenje Robinja Juniora, sina slavnog brazilskog fudbalera Robinja.

Foto: Profimedia

Mladi ofanzivac Santosa skrenuo je pažnju brojnih skauta na sebe, a njegovi nastupi u mlađim selekcijama i tehnički stil igre podsećaju na legendarnog oca.

Robinho Junior, rođen 2007. godine, trenutno je jedan od najvećih talenata Santosa i već je potpisao profesionalni ugovor sa klubom do decembra 2027. godine. Ugovor sadrži izlaznu klauzulu od čak 100 miliona evra, što jasno pokazuje koliko brazilski klub ceni svog bisera.

Ipak, situacija bi se mogla značajno promeniti ako Santos ispadne iz brazilske Serije A, jer bi u tom slučaju otkupna cena igrača bila znatno manja, što klubovima otvara mogućnost da lakše dođu do potpisivanja jednog od najtalentovanijih tinejdžera Južne Amerike.

Prema pisanju evropskih i brazilskih medija, Inter već neko vreme šalje skauting timove na utakmice Santosa, dok Liverpul i Čelsi pomno prate razvoj mladog ofanzivca i planiraju potencijalnu ponudu narednog leta.

Foto: CNN Brazil

Santos, koji se trenutno bori za opstanak, nalazi se u teškoj finansijskoj situaciji, pa bi prodaja Robinja Juniora mogla postati realna opcija ako klub ne obezbedi ostanak u ligi.

Mladi Brazilac se tako sve češće nalazi u fokusu evropskih medija, a s obzirom na fudbalsko poreklo i talenat koji pokazuje, jasno je da bi u skorijoj budućnosti mogao krenuti stopama svog slavnog oca - ovoga puta na evropskim terenima.

Ove sezone odigrao je samo 77 minuta na pet utakmica Santosa, ali blista na mečevima mlađih kategorija.

Iako je tek na početku karijere, Robinjo Junior je odrastao u okolnostima koje su ga naučile da privatni život čuva daleko od očiju javnosti. Zbog hapšenja svog oca koji je osuđen za silovanje, držao se podalje od društvenih mreža i javnih nastupa.

Njegov otac, Robinjo stariji, ostavio je dubok trag u svetskom fudbalu – 100 nastupa za reprezentaciju Brazila, titule u Španiji, Italiji i Turskoj, uz osvajanje Kopa Amerike 2007. godine. Ipak, i pored bogate karijere, mnogi smatraju da nije do kraja ispunio ogroman potencijal koji je pokazivao kao tinejdžer.