Fudbal

"HVALA VAM GROBARI, PRIČAĆU O VAMA..." Aldo Kalulu se oprostio od navijača Partizana

Filip Milošević

16. 10. 2025. u 18:40

Fudbalski klub Partizan saopštio je danas da je raskinuo ugovor sa Aldom Kaluluom zbog, kako su naveli "crno-beli", neispunjavanja profesionalnih obaveza definisanih ugovorom i dužeg nepojavljivanja igrača na treninzima.

ХВАЛА ВАМ ГРОБАРИ, ПРИЧАЋУ О ВАМА... Алдо Калулу се опростио од навијача Партизана

FOTO: M. Vukadinović

- Hvala vam, grobari… Zaslužujete svu sreću ovog sveta… Pričaću o vama gde god da idem. Samo jedan Partizan - napisao je Kalulu na Instagramu.

Francuz je u Partizan stigao 2022. godine i za to vreme odigrao 88 utakmica, postigao devet golova i upisao 11 asistencija u crno-belom dresu.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ISTINA O ATENTATU NA ŠEŠELJA: Lider radikala preživeo zahvaljujući pratiocu

ISTINA O ATENTATU NA ŠEŠELjA: Lider radikala preživeo zahvaljujući pratiocu