"HVALA VAM GROBARI, PRIČAĆU O VAMA..." Aldo Kalulu se oprostio od navijača Partizana
Fudbalski klub Partizan saopštio je danas da je raskinuo ugovor sa Aldom Kaluluom zbog, kako su naveli "crno-beli", neispunjavanja profesionalnih obaveza definisanih ugovorom i dužeg nepojavljivanja igrača na treninzima.
- Hvala vam, grobari… Zaslužujete svu sreću ovog sveta… Pričaću o vama gde god da idem. Samo jedan Partizan - napisao je Kalulu na Instagramu.
Francuz je u Partizan stigao 2022. godine i za to vreme odigrao 88 utakmica, postigao devet golova i upisao 11 asistencija u crno-belom dresu.
