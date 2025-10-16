Fudbal

UZMI ILI OSTAVI: Sergej Milinković-Savić dobio ponudu o kojoj će morati da razmisli

16. 10. 2025. u 15:37

SERGEJ Milinković-Savić je glavna tema u krugovima sportskim medijskim krugovima u Saudijskoj Arabiji

Govorka se o ponudi Juventusa i Čelsija i mogućem povratku u Evropu, ali i želji Al Hilala da ga zadrži u svojim redovima. 

Međutim, kako tvrdi "Al Youm" - Al Hilal je Sergeju ponudio dvogodišnji ugovor, bez želje da se čeka januar i uđe u eventualan problem da već tada dogovori prelazak u neki evropski klub na leto.

Navodno je Simone Inzagi imao glavnu ulogu u tome da se čitava priča ubrza. Insistirao je trener koji se poznaje sa Sergejem još iz Lacija na tome da Srbin što pre dobije novi ugovor.

