UZMI ILI OSTAVI: Sergej Milinković-Savić dobio ponudu o kojoj će morati da razmisli
SERGEJ Milinković-Savić je glavna tema u krugovima sportskim medijskim krugovima u Saudijskoj Arabiji
Govorka se o ponudi Juventusa i Čelsija i mogućem povratku u Evropu, ali i želji Al Hilala da ga zadrži u svojim redovima.
Međutim, kako tvrdi "Al Youm" - Al Hilal je Sergeju ponudio dvogodišnji ugovor, bez želje da se čeka januar i uđe u eventualan problem da već tada dogovori prelazak u neki evropski klub na leto.
Navodno je Simone Inzagi imao glavnu ulogu u tome da se čitava priča ubrza. Insistirao je trener koji se poznaje sa Sergejem još iz Lacija na tome da Srbin što pre dobije novi ugovor.
