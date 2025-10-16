GOTOVA JE SAGA! Partizan raskinuo ugovor sa Aldom Kaluluom

Fudbalski klub Partizan saopštio je danas da je raskinuo ugovor sa Aldom Kaluluom zbog, kako su naveli "crno-beli", neispunjavanja profesionalnih obaveza definisanih ugovorom i dužeg nepojavljivanja igrača na treninzima.

FOTO: M. Vukadinović

- Klub uvek insistira na disciplini, profesionalizmu i poštovanju obaveza, te će i ubuduće sve odluke donositi u skladu sa tim principima - navodi se u saopštenju Partizana, koje je objavljeno na društvenim mrežama.

Kalulu (29) je bio član Partizana od jula 2023. godine. On je pre kluba iz Beograda igrao za Sošo, Svonsi, Bazel, Ren i Olimpik iz Liona.

Reprezentativac Demokratske Republike Kongo je imao ugovor sa klubom iz Humske do 30. juna 2026. godine, a za Partizan je odigrao 88 utakmica i postigao je devet golova.

