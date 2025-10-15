TOMAS TUHEL! Zadovoljstvo je Harija Kejna imati u timu

Selektor fudbalske reprezentacije Engleske Tomas Tuhel rekao je da je prihvatio skandiranja koje su mu uputili navijači tokom utakmice protiv Letonije i pobede koja je ekipi obezbedila plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine i da ga je nasmejao britanski humor.T

FOTO: M. Vukadinović

Tuhel je prošle sedmice kritikovao navijače i rekao da su bili tihi tokom prijateljske utakmice protiv Velsa na Vembliju, pa su mu oni u sinoćnjoj utakmici, koju je Engleska u Rigi pobedila Letoniju 5:0, otpevali brojne pesme i skandirali.

Između ostalog, oni su uzvikivali: "Tomase Tuhelu, mi pevamo kada želimo" i "Tomase Tuhelu, da li smo dovoljno glasni", preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

"Malo su me kritikovali u prvom poluvremenu i to je sasvim u redu. Prihvatam to kao dobar smisao sa humor, dobrim smislom za humor. Prihvatam to. Imali su razloga posle mojih komentara i pretpostavljam da je to sasvim u redu. Mislim da je to prilično kreativno. Nateralo me je da se nasmejem i tako mora da bude. To je britanski humor i sigurno mogu da ga podnesem. Ništa loše", rekao je Tuhel.

Nemački trener dodao je da je važna podrška navijača.

"Došli su u Rigu i podrška u Srbiji bila je briljantna. Podrška je bila briljantna i svi smo sigurni da će tako biti i u Americi. To nam je potrebno. Veliku razliku pravi, ako izađeš na teren kao igrač ili kao trener i vidiš da navijači podržavaju ekipu i pevaju. To je takođe deo onoga što radimo. Želimo da ih učinimo ponosnim, želimo da ih usrećimo. Oni bi trebalo da budu srećni što nas gledaju i da mogu da se poistovete sa načinom kojim igramo", naveo je.

Kapiten Engleske Hari Kejn postigao je dva gola u prvom poluvremenu. On je ove sezone postigao 20 golova u 11 utakmica za reprezentaciju i Bajern Minhen.

Njegov tempo rada i liderstvo najviše su impresionirali Tuhela.

"Održao je govor igračima i rekao da će svi biti spremni da nastave u novembru, da se niko neće povući i uzimati stvari zdravgo za gotovo. Oni osećaju da nešto grade. Kod gola u 85. minutu, izgubili smo loptu, a Hari se vratio na svoju polovinu i istrčao u odbrani", rekao je Tuhel.

"Kao kapiten, kao devetka, nema stvarne potrebe da to radi. Niko ga nikada ne bi krivio da to nije uradio, ali on to radi i to je standard i to je primer koji on postavlja i ono što svi osećaju u tom trenutku. Tako je sjajno videti da nam pomaže sa loptom i to je na kraju dovelo do gola Ezea, briljantan gol. Hari je spreman da unese intezitet i potrebnu promenu. Zadovoljstvo je imati ga. U vrhunskoj je formi fizički, mentalno, dakle sve je u redu", dodao je on.

Engleska je odigrala šest utakmica u Grupi K i prva je na tabeli sa svih 18 bodova, pa se direktno plasirala na Svetsko prvenstvo sledećeg leta u SAD, Kanadi i Meksiku.

Albanija je druga sa 11 bodova, a Srbija na trećem mestu ima bod manje. Letonija je četvrta sa sedam bodova, a Andora je poslednja sa jednim bodom, a obe ekipe odigrale su po sedam utakmica.