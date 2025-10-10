SRBIJA NA IGLAMA, PIKSI U DILEMI! Koga poslati na teren protiv Albanaca?

BLIŽI se najvažniji meč u novoj istoriji srpskog fudbala!

"Orlovi" sutra dočekuju Albaniju (20.45) u petom meču kvalifikacija za Mundijal, koji se naredne godine održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Utakmica koja će se igrati na stadionu "Dubočica" u Leskovcu od velikog je značaja za naš državni tim, jer direktno odlučuje o putniku u baraž za najveću svetsku smotru. Stoga se pretpostavlja da će selektor Dragan Stojković Piksi na teren izvesti najjači mogući sastav.

Prva, ali svakako prijatna glavobolja za kormilara "orlova", odnosi se na pitanje ko će stati između stativa – Đorđe Petrović (26) ili Predrag Rajković (29). Čuvar mreže Bornmuta je tokom prethodnog perioda iskoristio svaku priliku koja mu je pružena, briljirao je u Ligi nacija, kao i u junskom i septembarskom prozoru kvalifikacija. Rajković je, s druge strane, propustio prethodna okupljanja nacionalnog tima zbog povrede, a potom i operacije prepone. On se u međuvremenu oporavio i, prema saznanjima "Maxbet sporta", ipak će dobiti priliku pre mladog Petrovića, pre svega zbog svog iskustva.

Mnogo veći problem predstavljaju izostanci štopera Nikole Milenkovića (27) i veziste Saše Lukića (29). Njih dvojica su do sada bili neizostavni delovi slagalice Dragana Stojkovića Piksija, zbog čega će biti neophodne korekcije u startnoj postavi.

Najizglednije rešenje u poslednjoj liniji jeste pomeranje defanzivca Crvene zvezde Miloša Veljkovića (30) u centralnu poziciju, gde je i ranije često delovao, dok bi desni bok pokrio Strahinja Eraković (24), a levo ostao standardni igrač Milana Strahinja Pavlović (24).

Malo je verovatno da će mladi Veljko Milosavljević (18) dobiti priliku da debituje već u subotu, iako bi mogao da se nađe na terenu u narednom duelu protiv Andore (14. oktobar). Kao alternativno rešenje, selektor Dragan Stojković mogao bi da povuče iskusnog Nemanju Gudelja (33) u poslednju liniju, što je taktička varijanta koju je i ranije primenjivao.

Kada je reč o veznom redu, otvoreno ostaje pitanje ko će uz Nemanju Maksimovića (30) delovati na sredini terena. Najbliži toj poziciji trenutno je Aleksandar Stanković (20), koji bi posle prvog poziva u A selekciju mogao da upiše i debitantski nastup.

Na levoj strani očekuje se Filip Kostić (32), dok će u izostanku drugih rešenja, verovatno desno igrati Andrija Živković (29). Poziciju prednjeg veznog sigurno će zauzeti igrač Atalante Lazar Samardžić (23).

Osim što je najavio ofanzivni pristup i jasan cilj da se ide na sva tri boda, manjak opcija na sredini terena gotovo sigurno će naterati selektora Dragana Stojkovića da se odluči za formaciju sa dva napadača.

Fudbaler Juventusa Dušan Vlahović (25) gotovo izvesno će predvoditi napad, bilo kao usamljeni špic ili u tandemu. U slučaju opcije sa dva napadača, društvo će mu praviti najbolji strelac u istoriji našeg nacionalnog tima Aleksandar Mitrović (30), koji deluje fizički spremnije nego tokom prethodnog reprezentativnog okupljanja. Njih dvojica su u paru igrali tokom ovog kvalifikacionog ciklusa protiv Andore (3:0), kada je golgeter Al Rajana postigao het-trik.

Izvesne šanse da se nađe u startnoj postavi ima i Luka Jović (27), koji je proteklog vikenda bio strelac za AEK na meču protiv Kiflisije (3:2), mada je realnije da će svoju priliku čekati s klupe.