SRPSKI FUDBALERI IMAJU NOVOG TRENERA: Al Itihad predstavio bivšeg stratega Milana

Portugalski stručnjak Seržo Konseisao novi je trener fudbalera Al Itihada, saopštio je danas saudijski klub.

Foto: EPA-EFE/ESTELA SILVA

Konseisao (50) je sa Al Itihadom potpisao ugovor do 2028. godine.

On je na klupi saudijskog šampiona nasledio Lorana Blana, koji je pre 10 dana dobio otkaz.

Portugalski trener je tokom karijere vodio nekoliko klubova u domovini, a takođe je radio i u Bragi, Nantu, Portu i Milanu.

Al Itihad se nalazi na trećem mestu na tabeli saudijskog prvenstva sa devet bodova.

Za klub iz Džede igraju reprezentativci Srbije Predrag Rajković i Jan-Karlo Simić, a članovi saudijske ekipe su i francuski fudbaleri Karim Benzema i N'Golo Kante.