"DOŠAO JE TRENUTAK..." Omiljen saigrač Lionela Mesija završava karijeru

Španski fudbaler i član Intera iz Majamija Žordi Alba saopštio je danas da je odlučio da završi igračku karijeru na kraju ove sezone u MLS ligi.

Tanjug/AP

Alba (36) je u Inter stigao 2023. godine, a ima ugovor sa klubom iz Majamija do kraja 2027. godine. Međutim, španski fudbaler je danas na društvenim mrežama objavio da će na kraju sezone da završi profesionalnu karijeru.

- Došao je trenutak da zatvorim značajno poglavlje u mom životu. Odlučio sam da završim svoju profesionalnu fudbalsku karijeru na kraju ove sezone. Sada je pravo vreme da otvorim novo poglavlje i zatvorim prethodno. Fudbal mi je dao apsolutno sve. Hvala mojim saigračima, trenerima, klupskom osoblju i rivalima koji su me gurali da dam sve od sebe - napisao je, između ostalog, Alba na svom Instagram nalogu.

Alba je pre Intera igrao za Korneliju, Himnastik, Valensiju i Barselonu. On je od 2012. do 2023. igrao za Barselonu, a za katalonski klub nastupio je na 459 utakmica i postigao je 27 golova.

Sa Barselonom je osvojio 19 trofeja, a, između ostalog, šest titula u La Ligi, kao i Ligu šampiona 2015. godine.

Alba je za reprezentaciju Španije odigrao 93 utakmica i postigao devet golova, a sa nacionalnim timom osvojio je Evropsko prvenstvo 2012. godine.

Inter iz Majamija se dva kola pre kraja regularnog dela sezone nalazi na trećem mestu na tabeli Istočne konferencije MLS lige sa 59 bodova i obezbedio je plasman u plej-of.

Inter će do kraja regularnog dela sezone odigrati još dva meča, a potom sledi plej-of.

