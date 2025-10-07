PROBLEM ZA PROBLEMOM! Nove loše vesti za Srbiju pred meč sa Albanijom
Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi ima nikad veće probleme pred utakmice oktobarskog ciklusa sa Albanijom (11. oktobar) i Andorom (14. oktobar) jer je veliki broj fudbalera povređen ili suspendovan.
Na sve to, još četvorica nisu uspela da dođu na vreme za prvi trening odrađen u ponedeljak u Staroj Pazovi.
U pitanju su Dušan Vlahović, Filip Kostić, Strahinja Pavlović i Nemanja Gudelj, koji nisu uspeli da stignu na vreme zbog obaveza u svojim klubovima. Oni su, doduše, dobili su dozvolu da zakasne i treniraće ovog utorka sa ostalim reprezentativcima.
- Ništa ne krijemo, kao i uvek, javnost treba da zna. Došlo je do promena, imamo poduži spisak povređenih igrača, nije dobra vest, ali je to tako. Saša Lukić ima povredu primicača između četiri i šest nedelja, iako ne možemo da računamo na njega za Albaniju zbog suspenzije. Ivan ilić povredio list protiv Atalante, na dve od tri utakmice nije bio u protokolu, u trećoj nije ulazio. Katai zante ima povredu kolena protiv Seltika i on je van treninga. Kosta Nedeljković ima povredu kolena, dva meseca van terena. Gudelj je osetio bol u predelu kuka, oseća bol prilikom savijanja. Vanja Milinković-Savić ima bol u donjim leđima, branio je pod injekcijama, oseća ukočenost. Doktor Napolija je javio da mu je potreban oporavak od 10 dana, tako da on ne dolazi - rekao je Dragan Stojković Piksi na jučerašnjoj konferenciji za medije
Podsetimo, zbog povreda su otpali Ivan Ilić, Saša Lukić, Kosta Nedeljković, Vanja Milinković-Savić i Aleksandar Katai, a Nikola Milenković je suspendovan za meč protiv Albanije.
Izlišno je i konstatovati koliko će Srbija u subotu biti oslabljena, ali moraće "orlovi" i selektor Stojković da nađu snage za duel sa Albancima, jer je ulog ogroman...
