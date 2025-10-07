Fudbal

PROBLEM ZA PROBLEMOM! Nove loše vesti za Srbiju pred meč sa Albanijom

Новости онлине

07. 10. 2025. u 10:55

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi ima nikad veće probleme pred utakmice oktobarskog ciklusa sa Albanijom (11. oktobar) i Andorom (14. oktobar) jer je veliki broj fudbalera povređen ili suspendovan.

FOTO: M. Vukadinović

Na sve to, još četvorica nisu uspela da dođu na vreme za prvi trening odrađen u ponedeljak u Staroj Pazovi.

U pitanju su Dušan Vlahović, Filip Kostić, Strahinja Pavlović i Nemanja Gudelj, koji nisu uspeli da stignu na vreme zbog obaveza u svojim klubovima. Oni su, doduše, dobili su dozvolu da zakasne i treniraće ovog utorka sa ostalim reprezentativcima.

- Ništa ne krijemo, kao i uvek, javnost treba da zna. Došlo je do promena, imamo poduži spisak povređenih igrača, nije dobra vest, ali je to tako. Saša Lukić ima povredu primicača između četiri i šest nedelja, iako ne možemo da računamo na njega za Albaniju zbog suspenzije. Ivan ilić povredio list protiv Atalante, na dve od tri utakmice nije bio u protokolu, u trećoj nije ulazio. Katai zante ima povredu kolena protiv Seltika i on je van treninga. Kosta Nedeljković ima povredu kolena, dva meseca van terena. Gudelj je osetio bol u predelu kuka, oseća bol prilikom savijanja. Vanja Milinković-Savić ima bol u donjim leđima, branio je pod injekcijama, oseća ukočenost. Doktor Napolija je javio da mu je potreban oporavak od 10 dana, tako da on ne dolazi - rekao je Dragan Stojković Piksi na jučerašnjoj konferenciji za medije

Podsetimo, zbog povreda su otpali Ivan Ilić, Saša Lukić, Kosta Nedeljković, Vanja Milinković-Savić i Aleksandar Katai, a Nikola Milenković je suspendovan za meč protiv Albanije.

Izlišno je i konstatovati koliko će Srbija u subotu biti oslabljena, ali moraće "orlovi" i selektor Stojković da nađu snage za duel sa Albancima, jer je ulog ogroman...

