POVRATAK STIVENA DŽERARDA: Legendarni Englez seda na klupi giganta sa Ostrva
Stiven Džerard glavni je kandidat za novog trenera Rendžersa nakon smene Rasela Martina, saopštili su britanski mediji.
Rendžers je juče doneo odluku da se rastane sa dosadašnjim menadžerom Raselom Martinom posle samo 17 utakmica na klupi, u kojima je klub ostvario pet pobeda.
Džerard, koji je Rendžerse predvodio od 2018. do 2021. godine, tokom prethodnog mandata osvojio je šampionsku titulu u Premijeršipu u sezoni 2020/21, čime je prekinuo dugogodišnju dominaciju Seltika.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Nakon odlaska iz Glazgova, bivši kapiten Liverpula vodio je Aston Vilu, a zatim i Al Etifak iz Saudijske Arabije. Trenutno je slobodan trener i prema navodima medija, spreman da razgovara o povratku na Ajbroks.
Rendžers se trenutno nalazi na osmom mestu škotskog prvenstva, sa 11 bodova manje od vodećeg Hartsa, a posle reprezentativne pauze klub će ugostiti Dandi junajted u pokušaju da preokrene sezonu.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
JURIMO TREĆI U NIZU! Evo TIP tiketa za ponedeljak
ODLIČNO su bili naši tipsteri proteklog vikenda.
06. 10. 2025. u 07:00
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
VELjKOVA OBJAVA O RAZVODU: Najveći udarac za dete
VELjKO i Bogdana Ražnatović godinama su u skladnom braku u kom su dobili tri sina, a sada je on objavio snimak u kom se govori o razvodu.
05. 10. 2025. u 17:34
Komentari (0)