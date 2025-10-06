POVRATAK STIVENA DŽERARDA: Legendarni Englez seda na klupi giganta sa Ostrva

Stiven Džerard glavni je kandidat za novog trenera Rendžersa nakon smene Rasela Martina, saopštili su britanski mediji.

FOTO: AP

Rendžers je juče doneo odluku da se rastane sa dosadašnjim menadžerom Raselom Martinom posle samo 17 utakmica na klupi, u kojima je klub ostvario pet pobeda.

Džerard, koji je Rendžerse predvodio od 2018. do 2021. godine, tokom prethodnog mandata osvojio je šampionsku titulu u Premijeršipu u sezoni 2020/21, čime je prekinuo dugogodišnju dominaciju Seltika.

Nakon odlaska iz Glazgova, bivši kapiten Liverpula vodio je Aston Vilu, a zatim i Al Etifak iz Saudijske Arabije. Trenutno je slobodan trener i prema navodima medija, spreman da razgovara o povratku na Ajbroks.

Rendžers se trenutno nalazi na osmom mestu škotskog prvenstva, sa 11 bodova manje od vodećeg Hartsa, a posle reprezentativne pauze klub će ugostiti Dandi junajted u pokušaju da preokrene sezonu.

