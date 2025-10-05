ZVEZDA NASTAVILA SJAJAN NIZ: Crveno-beli ubedljivo savladali Napredak (FOTO/VIDEO)

CRVENA zvezda nije blistala, ali je pobedila Napredak u Kruševcu sa 3:0 i nastavila je sjajan niz u Superligi Srbije.

Crveno-belima je ovo bio deveti trijumf iz isto toliko mečeva u prvenstvu i jedina je ekipa koja nije izgubila u domaćem prvenstvu.

Golgetersku seriju nastavio je talentovani vezista Zvezde Vasilije Kostov koji je nakon pogotka protiv Porta, postigao jedini gol i na ovom susretu.

On je u četvrtom minutu nadoknade prvog poluvremena bio precizan sa bele tačke. Ovo je bio njegov drugi gol u Superligi, a uz to ima i tri asistencije.

Penalu je prethodilo igranje rukom bivšeg igrača crveno-belih Miloša Vulića. Ipak, dugo se čekalo na odluku sudije Novaka Simovića. Bilo je posla za VAR sobu oko potencijalnog ofsajda. Kada je potvđeno da nije bilo nedozvoljene pozicije, glavni arbitar je pokazao na penal. Siguran je bio 17-godišnji vezista gostiju.

Nije Zvezda stvorila mnogo pravih prilika. Istina i vreme je bilo loše, tokom celog meča je padala jaka kiša. Ipak, klub iz Beograda je uspeo do kraja susreta da postigne drugi gol.

Igrao se 82. minut kad se u strelce upisao Piter Olajinka. Samo pet minuta ranije Nigerijac je ušao u igro. Najbolje se snašao u kaznenom prostoru rivala i veoma preciznim udarcem je matirao Savića. Njemu će ovo sigurno mnogo da znači, pošto mu je ovo prvi gol koji je dao posle godinu dana.

Rezultat se do kraja utakmice još jednom promenio. Prvi gol ove sezone postigao je Jung Vu Seol. On je dobro pratio akciju i udarcem iskosa sa desne strane je uspeo da zatrese mrežu rivala.

Zvezda je ponovo prva na tabeli sa 27 bodova, ima dva više i utakmicu manje od Partizana. Napredak je ostao na poslednjem 16. mestu sa sedam bodova.

Drugo poluvreme: Napredak - Crvena zvezda 0:3

90+3' - Kraj utakmice!

90+1' - JOŠ JEDAN POGODAK! Prvi gol ove sezone postigao je Jung Vu Seol. On je dobro pratio akciju i udarcem iskosa sa desne strane je uspeo da zatrese mrežu rivala.

90' - Drugo poluvreme produženo je za tri minuta!

82' - NOVI GOL! Ušao je sa klupe Piter Olajinka. Posle gužve u kaznenom prostoru rivala Nigerijac se najbolje snašao i veoma preciznim udarcem je savladao Savića.

77' - Pokušao je Elšnik iz daljine, no pokušaj reprezentativca Slovenije je završio visoko iznad prečke.

70' - Rodrigao je šutirao glavom posle centaršuta Elšnika iz kornera, ali sa gol linije je loptu izbio Bogdanovski.

54' - Probao je još jednom Kostov, šutirao je levom nogom sa ivice kaznenog prostora, no opet je Savić dobro reagovao. U istom minutu umalo majstorija Bogdanovskog. Pokušao je da lobuje praktično sa centra Mateusa. Ipak, Brazilac je bio oprezan i uspeo je da loptu izbije preko prečke.

50' - Novi korner izveli su gosti, ali kao i prethodna četiri puta, ni sad se ništa vredno pometa nije dogodilo.

46' - Počelo je drugo poluvreme u Kruševcu!

Prvo poluvreme: Napredak - Crvena zvezda 0:1

45+10' - Kraj prvog poluvremena!

45+4' - GOL! Vodi Zvezda. Siguran sa 11 metara bio je Kostov. Mladi vezista je poslao golmana u jednu a loptu u drugu stranu.

45+2' - Na kraju je sudija Novak Simović pokazao na belu tačku za crveno-bele nakon što je Miloš Vulić igrao rukom u kaznenom prostoru.

45' - Dugo traje prekid u Kruševcu. Gleda se jedna sportna situacija. Prvo poluvreme je produženo za šest minuta.

38' - Kakva odbrana Savića. Lopta se posla dodavanja Milsona odbila do Kostova koji je šutirao glavom. Svi su na stadionu "Mladost" videli loptu u golu, no fantastično se bacio Savić i uspeo je da spreči mladog igrača crveno-belih da posle Porta i njemu da gol.

34' - Već četvrti korner su izveli gosti, ali nijednom nakon centršuteva iz ugla nije bilo opasnost po domaći tim.

28' - Najbolja prilika na utakmici. Sjajnu kontru su izveli igrači domaćeg tima. Vulić je uposlio Bogdanovskog koji je iz odlične pozicije šutirao pravo u Mateusa.

25' - Opet je tukao Milson. Ovoga puta je krilni napadač šampiona Srbije raspalio po lopti iz velike daljine, no lako je loptu uhvatio Savić.

17' - Kakva prilika za crveno-bele. Milson se izborio za udarac iskosa sa leve strane, ali Savić je sjajno intervenisao i sprečio reprezentativca Angole da se upiše u strelce.

16' - Zvezda je izvela prvi korner. Rodrigao je probao glavom. Brazilac nije zahvatio loptu onako kako je želeo i do promene rezultata nije došlo.

10' - Nema mnogo uzbuđenja na početku duela. Uglavnom se igra na polovini Napretka, ali nijednu pravu šansu nisu imali gosti.

2' - Prvi pokušaj na utakmici. Vasilije Kostov probao je na atraktivan način - makazicama da zatrese mrežu rivala, no njegova lopta je završila visoko preko gola.

1' - Počela je utakmica u Kruševcu!

Sastavi timova:

Napredak (3-4-3): Savić - Drobnjak, Šubert, Vukajlović - Zličić, Miletić, Vulić, Laban - Bogdanovski, Šarić, Čubra.

Crvena zvezda (4-2-3-1): Mateus - Stanković, Leković, Rodrigao, Seol - Badžo, Handel - Milson, Kostov, Lučić - Damjanović.

Uoči meča:

Izabranici Vladana Milojevića žele da produže savšren niz rezultata u domaćem prvenstvu, pošto su upisali osam pobeda iz isto toliko utakmica.

"Čarapani" su u velikim problemima, nalaze se na poslenjem mestu na tabeli sa sedam bodova i samo jednim trijumfom protiv IMT-a (3:1).

Ekipa iz Kruševca je u seriji od tri poraza. U tom nizu je primila osam golova, a samo dva puta je zatresla protivničku mrežu.

Prošle sezone Zvezda je bila ubedljiva pod Bagdalom (0:4), dok je u Beogradu bilo 2:0 za šampiona Srbije, odnosno 4:2 u polufinalu Kupa.

