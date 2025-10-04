"RAZVOJ SPORTA U SRBIJI NEZAMISLIV BEZ DOPRINOSA PARTIZANA!" FK Vojvodina poslala čestitku crno-belima

FK Vojvodina čestitala je rođendan današnjem rivalu na terenu, ekipi Partizana.

FOTO: A. Ilić

Pismo adresirano na Humsku 1, potpisao je predsednik Sportskog društva Vojvodina i prvi čovek fudbalskog kluba Dragoljub Zbiljić.

- Poštovani prijatelji, u ime Sportskog društva Vojvodina i u svoje ime, upućujem vam najiskrenije čestitke povodom velikog jubileja, 80 godina od osnivanja Sportskog društva Partizan.

Razvoj sporta u Srbiji je nezamisliv bez doprinosa Partizana. Još od samog osnivanja, vaše društvo oblikovalo je najviše domete našeg sporta, a ponosni smo na to što rivalstvo sa Vojvodinom predstavlja važan deo te priče.

Naše rivalstvo uvek je imalo dublju vrednost, ono je podizalo nivo takmičenja, inspirisalo mlade sportiste i davalo podstrek da se pomeraju granice. Koliko god neizvesna bila na terenu, ta nadmetanja nikada nisu izgubila osnovni smisao, promociju sporta, fer-pleja i međusobnog uvažavanja.

Zato ovaj jubilej ne doživljavamo samo kao proslavu bogate istorije Partizana, već i kao podsećanje na zajednički doprinos koji su Vojvodina i Partizan dali razvoju srpskog sporta.

Uveren sam da ćemo zajedno nastaviti da gradimo odnose utkane u rivalitet koji inspiriše i obavezuje generacije mladih ljudi širom naše države - navedeno je u pismu Dragoljuba Zbiljića.

Partizan i Vojvodina u okviru Superlige Srbije sastaće se u subotu od 20.30 časova.

