VEČITI DERBI U "ŠUMICAMA": Rukometaši Crvene zvezde sutra u četvrtom kolu ARKUS lige dočekuju Partizan
SPETAKLI u "Šumicama". Rukometaši Crvene zvezde u četvrtom kolu ARKUS lige sutra (20.00) dočekuju Partizan. Crno-beli su veliki favoriti i žele pobedom da proslave 80. rođendan Sportskog društva, dok će crveno-beli pokušati da naprave iznenađenje. U ostalim mečevima pažnju privlači i duel Vranja i Dubočice.
ČETVRTO kolo ARKUS lige za rukometaše, petak: Šamot - Vojvodina (19.00), Proleter - Radnički (19.00). Subota: Dinamo - Kikinda (18.00), Jugović - Metaloplastika (19.00), Vranje - Dubočica (19.00), Crvena zvezda - Partizan ("Šumice", 20.00).
TABELA: Vojvodina 6, Dinamo 6, Metaloplastika 5, Partizan 4, Dubočica 4, Radnički 3, Šamot 2, Vranje 2, Jugović 2, C. zvezda 2, Kikinda 0, Proleter 0 bodova.
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
03. 10. 2025. u 07:00
