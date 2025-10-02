KAMP NOU I DALJE ZATVOREN: Barselona protiv Olimpijakosa ponovo na Monžuiku
Meč između Barselone i Olimpijakosa koji se igra 21. oktobra u Barseloni u trećem kolu Lige šampiona neće se igrati na Kamp Nou, već ponovo na Olimpijskom stadionu na Monžuiku, saopštio je danas katalonski klub.
Na istom stadionu Barselona je u sredu poražena od PSŽ-a sa 1:2.
"Klub nastavlja da radi na dobijanju administrativnih dozvola potrebnih za otvaranje Kamp Nou stadiona u narednim danima", navodi se u saopštenju, uz objašnjenje da Barselona usklađuje plan sa "novim zahtevima gradske uprave" koji su stigli prošle nedelje.
Više od dve godine nakon početka radova na renoviranju i planiranog povećanja kapaciteta na 105.000 mesta, legendarni Kamp Nou još nije spreman da primi navijače. Više puta su najavljivani različiti datumi otvaranja, početak 2025, proleće, avgust, pa i septembar, ali gradske vlasti tvrde da stadion još uvek ne ispunjava bezbednosne uslove, čak ni za smanjeni kapacitet.
Portparol katalonskih vatrogasaca potvrdio je da je otkriveno više propusta u bezbednosnim standardima, posebno kod izlaza u slučaju opasnosti.
Kašnjenje u otvaranju predstavlja veliki finansijski udar za Barselonu, koja zavisi od prihoda sa svog stadiona kako bi stabilizovala poslovanje.
