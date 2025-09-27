OGLASIO SE FK CRVENA ZVEZDA: Važno obaveštenje za najmlađe navijače crveno-belih
FUDBALSKI klub Crvena zvezda saopštio je danas da će ulaz na istočnu tribinu stadiona "Rajko Mitić" biti besplatan za decu do 14 godina na utakmici protiv Radničkog iz Kragujevca.
Crveno-beli su se oglasili i objasnili da će mladi navijači besplatno moći da prisustvuju utakmici.
- Crvena zvezda obaveštava sve mališane koji su poseduju Super Zvezdaš kartice da će utakmicu protiv kragujevačkog Radničkog moći da prate sa istočne tribine stadiona "Rajko Mitić", a ulaz je specijalno obeležen. Takođe, duelu 10. kola Superlige Srbije na istočnoj strani stadiona besplatno mogu pristupiti i sva ostala deca starosti do 14 godina. Neophodno je da mališani budu u pratnji jedne odrasle osobe koja poseduje ulaznicu za meč između Crvene zvezde i Radničkog - navodi se na sajtu kluba.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Crveno-beli su podsetili da je klub za sve devojčice i dečake do 14 godina kreirao posebne Super Zvezdaš sezonske ulaznice za takmičarsku godinu 2025/26.
- Super Zvezdaš sezonske kartice za takmičarsku godinu 2025/26 obezbeđuju besplatan ulaz na istočnu tribinu na svim domaćim utakmicama. Super Zvezdaš kartice svi zainteresovani mogu preuzeti u Servisu za članstvo Crvene zvezde u pratnji roditelja ili punoletnog člana porodice. Potrebno je da deca ponesu đačku knjižicu ili neki drugi dokument, a zatim i da se odluče za Super Zvezdaš karticu sa likom junaka po izboru - saopštila je Crvena zvezda.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Dodaje se i da je u toku onlajn prodaja ulaznica za duel sa Radničkim, dok je kupovina karata dostupna i na šalterima stadiona "Rajko Mitić".
Cena karte za severnu tribinu košta 400 dinara, dok je za istočnu 500. Ulaznica za zapadnu tribinu je 700 dinara, a za tribinu "Siniša Mihajlović" 1.400.
Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Radnički igra se u nedelju od 19 časova.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
VEOMA LOŠE VESTI ZA CRVENU ZVEZDU: Klub se oglasio zbog Ajzee Kenana
27. 09. 2025. u 08:16
KAKVO BI OVO POJAČANjE BILO: Murinjo hoće da vidi čuvenog napadača u Benfiki
27. 09. 2025. u 11:16
SINER SE MUČIO, ALI POBEDIO: Italijan se plasirao u četvrtfinale Pekinga
27. 09. 2025. u 11:53
TENISKI SVET U ŠOKU! Arina Sabalenka objavila provokativne fotografije sa sestrom (FOTO)
19. 09. 2025. u 09:12
SPEKTAKL U MADRIDU: Neprikosnoveni Real dolazi na "Metropolitano" da dodatno zagorča život svom velikom gradskom rivalu
SEDAM vezanih pobeda ili prekid perfektne serije? Real Madrid u subotu stiže na „Metropolitano“ sa savršenim učinkom u sezoni, dok Atletiko pod vođstvom Dijega Simeonea traži način da vrati samopouzdanje posle slabog prvenstvenog starta i poraza od Liverpula u Ligi šampiona. Napetost i ulozi su maksimalni i sigurno je da nas očekuje prav spektakl u prestonici (16.15).
27. 09. 2025. u 07:20
ZAPAD U ŠOKU! Doneta odluka - Rusija se vraća na takmičenja sa grbom, zastavom, himnom!
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija", kako to Rusija naziva, još jednom je u prvi plan izbacio i sport. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" iznedrile su "dodatak" koji je prilično iznenadio Ruse. I to veoma prijatno.
27. 09. 2025. u 15:54
"POČIVAJ U MIRU" Bajić se oprostio od dragog kolege: "Neka ti je večna slava"
GLUMAC, reditelj i profesor glume Enver Petrovci preminuo je u 72. godini, 22. septembra.
27. 09. 2025. u 09:35
Komentari (0)