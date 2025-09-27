Fudbal

ZVEZDIN RIVAL OSTAO BEZ TRENERA: Malme u nastavku sezone sa novim strategom

Časlav Vuković

27. 09. 2025. u 09:37

MALME koji je rival Crvene zvezde u Ligi Evrope ostao je bez trenera, pošto je otkaz dobio trener Henrik Ridstrom.

ЗВЕЗДИН РИВАЛ ОСТАО БЕЗ ТРЕНЕРА: Малме у наставку сезоне са новим стратегом

Foto: EPA-EFE/Andreas Hillergren

Švedskom stručnjaku je presudio poraz od Ludogoreca (1:2) na startu Lige Evrope. To je bio samo još jedan u nizu loših rezultata.

Malme je u poslednja četiri meča u prvenstvu osvojio samo tri boda. Remizirao je sa Geteborgom (0:0), Degerforšom (1:1) i Elfsborgom (2:2), dok je poražen od Đurgardena (0:1).

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Klub iz švedskog šampionata će sa Crvenom zvezdom igrati 22. januara 2026. godine i počeće u 18.45.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

SPEKTAKL U MADRIDU: Neprikosnoveni Real dolazi na Metropolitano da dodatno zagorča život svom velikom gradskom rivalu
Tip fudbal

0 0

SPEKTAKL U MADRIDU: Neprikosnoveni Real dolazi na "Metropolitano" da dodatno zagorča život svom velikom gradskom rivalu

SEDAM vezanih pobeda ili prekid perfektne serije? Real Madrid u subotu stiže na „Metropolitano“ sa savršenim učinkom u sezoni, dok Atletiko pod vođstvom Dijega Simeonea traži način da vrati samopouzdanje posle slabog prvenstvenog starta i poraza od Liverpula u Ligi šampiona. Napetost i ulozi su maksimalni i sigurno je da nas očekuje prav spektakl u prestonici (16.15).

27. 09. 2025. u 07:20

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SPEKTAKL U MADRIDU: Neprikosnoveni Real dolazi na Metropolitano da dodatno zagorča život svom velikom gradskom rivalu

SPEKTAKL U MADRIDU: Neprikosnoveni Real dolazi na "Metropolitano" da dodatno zagorča život svom velikom gradskom rivalu