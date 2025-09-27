ZVEZDIN RIVAL OSTAO BEZ TRENERA: Malme u nastavku sezone sa novim strategom
MALME koji je rival Crvene zvezde u Ligi Evrope ostao je bez trenera, pošto je otkaz dobio trener Henrik Ridstrom.
Švedskom stručnjaku je presudio poraz od Ludogoreca (1:2) na startu Lige Evrope. To je bio samo još jedan u nizu loših rezultata.
Malme je u poslednja četiri meča u prvenstvu osvojio samo tri boda. Remizirao je sa Geteborgom (0:0), Degerforšom (1:1) i Elfsborgom (2:2), dok je poražen od Đurgardena (0:1).
Klub iz švedskog šampionata će sa Crvenom zvezdom igrati 22. januara 2026. godine i počeće u 18.45.
