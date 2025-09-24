CRVENO-BELA KOREOGRAFIJA: Navijači poslali poruku pored meč sa Seltikom (VIDEO)
CRVENA zvezda igra protiv Seltika prvu utakmicu u Ligi Evrope, a navijači crveno-belih su još jednom napravili sjajnu koreografiju.
Najvatrenije pristalice crveno-belih smeštene na severnoj tribini su napravile koreografiju.
- Zvezda, svetla tačka srpskog sporta! - pisalo je na tribini stadiona "Rajko Mitić".
Podsetimo, utakmicu Crvena zvezda - Seltik možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".
