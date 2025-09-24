SPEKTAKL NA MARAKANI! Crvena zvezda dočekuje Seltik na otvaranju Liga Evrope
Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće večeras od 21 čas na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu ekipu Seltika u prvom kolu Lige Evrope.
"Seltik je prošle sezone igrao Ligu šampiona i mislim da imamo u grupi dosta ekipa koje bez problema mogu da igraju u LŠ. Jedna izuzetno dobra i jaka ekipa, te se radujemo što Liga Evrope počinje baš sa Seltikom na našoj Marakani", rekao je trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević uoči duela sa Seltikom.
Klub iz Glazgova je u plej-ofu za plasman u LŠ eliminisan od Kairata.
"Svakako ima Seltik mnogo veće kvalitete, nego što je pokazao protiv Kairata u te dve utakmice, uz poštovanje za ekipu Kairata. To nisu neki parametri, mislim da Seltik ima dobru ekipu i da kao svaka ekipa polako, traže se kao i mi, imaju i oni nekih problema. Uvek na početku prvenstva imamo problem u stvaranju kontinuiteta i sklapanju kockica nakon mnogo promena. Mislim da ćemo se pripremiti dobro za ovu utakmicu", naveo je trener Zvezde.
Seltik sa klupe predvodi Brendon Rodžers.
"Mislim da je Seltik izuzetno dobra ekipa, sa dobrim trenerom, iskusnim strategom koji je dugo radio u Premijer ligi. Rodžers je jedan sjajan trener, sjajan strateg, a sa druge strane dosta novinara me pitalo pre derbija oko uloge favorita. Seltik je ekipa koja je sigurno pravljena za LŠ, tako da izuzetno jaka, dominantna, fizički jako dobra. Dosta stranaca igra u škotskom prvenstvu, mislim da će biti zanimljiva utakmica, u svakom slučaju. Sudariće se dve dobre ekipe, e sad, nisam neki prognozer, ali voleo bih da bude dobra utakmica pre svega", istakao je Milojević.
Rodžers je izjavio da poštuje ekipu Crvene zvezde i dodao da se raduje dobroj atmosferi na stadionu "Rajko Mitić".
"Oba kluba su ispala u plej-ofu kvalifikacija za LŠ, što je bilo razočaravajuće jer su želeli više. Sada su pred nama novi izazovi i bićemo fokusirani da ostvarimo što bolje rezultate u prestižnom takmičenju protiv veoma dobrih klubova. Moramo da zaboravimo LŠ, to je prošlost. Treba da gledamo napred", rekao je Rodžers.
OKRŠAJ BIVŠIH PRVAKA EVROPE: Delije će obradovati ovaj podatak - Seltik nikada nije pobedio na gostovanju srpskim klubovima
Crvena zvezda igra svoju prvu utakmicu u Ligi Evrope. Na stadionu "Rajko Mitić" srpski prvak dočekuje škotskog šampiona Seltik.
