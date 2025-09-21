SPARTAK OSTAO BEZ TRENERA: Rastali se Subotičani i Dušan Đorđević

SPARTAK će u nastavak sezone ući sa novim trenerom, pošto su se rastali Subotičani i dosadašnji stručnjak Dušan Đorđević.

M. Vukadinović

Sve se desilo nakon poraza tima sa severa Srbije od Radničkog 1923 (2:0). Ovo je bio drugi vezani poraz "golubova", a treći u poslednjih pet mečeva.

- Zvanično je sporazumno raskinuta saradnja sa dosadašnjim šefom stručnog štaba, Dušanom Đorđevićem. Ovom prilikom želimo da mu se zahvalimo na svemu što je učinio za naš klub i da mu poželimo puno sreće i uspeha u nastavku karijere! - piše na Instagramu FK Spartak.

Podsetimo, Spartak je posle devet odigranih utakmica na poseldnjem 16. mestu na tabeli Superlige sa šest bodova i u narednom kolu dočekuje Napredak.

