SPARTAK OSTAO BEZ TRENERA: Rastali se Subotičani i Dušan Đorđević
SPARTAK će u nastavak sezone ući sa novim trenerom, pošto su se rastali Subotičani i dosadašnji stručnjak Dušan Đorđević.
Sve se desilo nakon poraza tima sa severa Srbije od Radničkog 1923 (2:0). Ovo je bio drugi vezani poraz "golubova", a treći u poslednjih pet mečeva.
- Zvanično je sporazumno raskinuta saradnja sa dosadašnjim šefom stručnog štaba, Dušanom Đorđevićem. Ovom prilikom želimo da mu se zahvalimo na svemu što je učinio za naš klub i da mu poželimo puno sreće i uspeha u nastavku karijere! - piše na Instagramu FK Spartak.
Podsetimo, Spartak je posle devet odigranih utakmica na poseldnjem 16. mestu na tabeli Superlige sa šest bodova i u narednom kolu dočekuje Napredak.
