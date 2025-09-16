"VRATIO SE KADA NAM JE BILO NAJTEŽE!" Crvena zvezda u šoku zbog smrti Dejana Milovanovića, kapitena sa početka 21. veka

BIVŠI kapiten Crvene zvezde, Dejan Milovanović prmeinuo je u 42. godini. Od njega se oprostio klub sa stadiona "Rajko Mitić".

FOTO: FK Crvena zvezda

Crveno-beli su se oglasili na svom sajtu, skrhani onim što se dogodilo.

- Sa velikom žalošću FK Crvena zvezda obaveštava javnost da nas je prerano u 42. godini života napustio nekadašnji vezni fudbaler i kapiten našeg tima Dejan Milovanović. Crvena zvezda izražava najdublje saučešće porodici Milovanović.

Dejan je najvišeo voleo fudbal i Crvenu zvezdu. Ostaće zapisano da je upravo na terenu prestalo da kuca srce velikog zvezdaša, borca i fudbalskog majstora. Deki hvala ti za svaki udarac, centaršut, osvojen duel, presečenu loptu, golove, titule, duple krune.

Dejan Milovanović je rođen u Beogradu, 21. januara 1984. godine. Najlepšu sporednu stvar na svetu je zaigrao još kao dečak, odrastajući u Sremskoj Mitrovici. Dejan je imao od koga da nauči kako se postaje pravi šampion i zvezdaš, s obzirom na to da je njegov otac Đorđe nastupao za Crvenu zvezdu, te bio poznat po nadimku “Đoka bomba”, zbog izrazito jakog udarca. Upravo je snažan i razoran šut naš Deki Milovanović nasledio od tate, a onda ga i nebrojano puta upotrebljavao noseći crveno-beli dres.

Dejan Milovanović je ponikao u Crvenoj zvezdi i prošao je sve mlađe kategorije.



Kako je vreme odmicalo igrao je sve bolje i bivao sve standardniji na terenu, da bi ubrzo bio strelac na 118. večitom derbiju 2002. godine u pobedi od 0:3 na strani.

Novi majstorski potez je usledio u Kupu UEFA protiv Kjevo Verone, kada je uputio projektil u rašlje sa preko 20 metara, a posebno će se pamtiti i pogodak u 132. večitom derbiju direktno iz slobodnog udarca od prečku.

Tokom dva mandata u crveno-belom dresu odigrao je ukupno 321 utakmicu i postigao 40 golova. Osvojio je tri šampionske titule i četiri nacionalna kupa.

Na terenu je uvek bio motor tima, snažan i jak u duelu i na lopti, dirigent igre i fudbaler razornog udarca. Na leđima uvek sa brojem 32, po kome je bio karakterističan.

Kada je napustio Marakanu, pojačao je francuski Lans, pa bi se ponovo vratio u Crvenu zvezdu kada je klub bio u najtežim godinama, pokazavši koliko je želeo da vrati klub na staze stare slave - piše u saopštenju Crvene zvezde.

Podsetimo, on je preminuo dok je igrao utakmicu u Ligi veterana između Zvezdare i PKB-a. Kada je trebalo da izvede korner, izgubio je svest i srušio se na travu. Lekari su se borili za njegov život, ali je srce prestalo da kuca.

