JEZIVA TUČA NA STOTINE NAVIJAČA U SRBIJI: "Delije" i "grobari" se tukli krvnički (VIDEO)
Navijači su ponovo u centru pažnje.
Tuča navijača u kojoj su učestvovali "grobari", pristalice Partizana i, sa druge strane, Zvezdine "delije", ovoga puta je zaprepastila mnoge koji su je spazili u Subotici.
Jer, sukob koji se desio na severu Srbije, i to posle fudbalske utakmice u kojoj je Partizan gostovao Spartaku u osmom kolu Superlige, odigrao se uz brutalne scene prebijanja palicama, ali i uz korišćenje motki - kojih je bilo na stotine, kao i samih učesnika tuče.
Navijačke stranice sa Balkana dele ove događaje, koji su se desili u nedelju uveče u Subotici, a dva od tih snimaka se nalaze i pred vama.
Ipak, kako se radi o scenama eksplicitnog nasilja, molimo da video prilog koji sledi - ne puštaju maloletne osobe, kao i one kojima bi moglo da pozli od takvih scena.
Ponavljamo, video snimci su uznemirujuće sadržine i nemojte ih emitovati ukoliko spadate u pomenute dve grupe ljudi.
