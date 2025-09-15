Fudbal

JEZIVA TUČA NA STOTINE NAVIJAČA U SRBIJI: "Delije" i "grobari" se tukli krvnički (VIDEO)

Новости онлине

15. 09. 2025. u 15:12

Navijači su ponovo u centru pažnje.

ЈЕЗИВА ТУЧА НА СТОТИНЕ НАВИЈАЧА У СРБИЈИ: Делије и гробари се тукли крвнички (ВИДЕО)

Screenshot / Facebook / Balkanski navijaci

Tuča navijača u kojoj su učestvovali "grobari", pristalice Partizana i, sa druge strane, Zvezdine "delije",  ovoga puta je zaprepastila mnoge koji su je spazili u Subotici.

Jer, sukob koji se desio na severu Srbije, i to posle fudbalske utakmice u kojoj je Partizan gostovao Spartaku u osmom kolu Superlige, odigrao se uz brutalne scene prebijanja palicama, ali i uz korišćenje motki - kojih je bilo na stotine, kao i samih učesnika tuče.

Navijačke stranice sa Balkana dele ove događaje, koji su se desili u nedelju uveče u Subotici, a dva od tih snimaka se nalaze i pred vama.

Ipak, kako se radi o scenama eksplicitnog nasilja, molimo da video prilog koji sledi - ne puštaju maloletne osobe, kao i one kojima bi moglo da pozli od takvih scena.

Ponavljamo, video snimci su uznemirujuće sadržine i nemojte ih emitovati ukoliko spadate u pomenute dve grupe ljudi.

- - -

- - 

-

Bonus video: TUČA NAVIJAČA NA EURO 2024: Albanci napali srpske navijače, ali kada se čulo "Juriš!" - nisu se dobro proveli

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PARTIZAN SA PRVOG MESTA ČEKA ZVEZDU! Večiti derbi najavila (i) goleada crno-belih
Fudbal

1 5

PARTIZAN SA PRVOG MESTA ČEKA ZVEZDU! "Večiti derbi" najavila (i) goleada crno-belih

Partizan i Crvena zvezda sledeće subote igraju prvi ovosezonski "večiti derbi", a posle dugo vremena crno-beli u taj meč ulaze sa prve pozicije na tabeli. To im je osigurala pobeda nad Spartakom, u Subotici, rezultatom 2:5 u više nego zanimljivom meču 8. kola Superlige Srbije. Golove za crno-bele postigli su Simić, Milošević, Jurčević, Vukotić i Kostić, a za plavo-bele tomović iz penala i Osei.

14. 09. 2025. u 21:24 >> 21:25

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ENGLEZ KOGA NIKO PRE NJE NIJE ZNAO, ZAVEO NAJPOZNATIJU ŽENU NA SVETU: Zbog njega je sve promenila, a onda je ostavio i zamenio -DOMAĆICOM!

ENGLEZ KOGA NIKO PRE NjE NIJE ZNAO, ZAVEO NAJPOZNATIJU ŽENU NA SVETU: Zbog njega je sve promenila, a onda je ostavio i zamenio -DOMAĆICOM!