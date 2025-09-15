JEZIVA TUČA NA STOTINE NAVIJAČA U SRBIJI: "Delije" i "grobari" se tukli krvnički (VIDEO)

Navijači su ponovo u centru pažnje.

Screenshot / Facebook / Balkanski navijaci

Tuča navijača u kojoj su učestvovali "grobari", pristalice Partizana i, sa druge strane, Zvezdine "delije", ovoga puta je zaprepastila mnoge koji su je spazili u Subotici.

Jer, sukob koji se desio na severu Srbije, i to posle fudbalske utakmice u kojoj je Partizan gostovao Spartaku u osmom kolu Superlige, odigrao se uz brutalne scene prebijanja palicama, ali i uz korišćenje motki - kojih je bilo na stotine, kao i samih učesnika tuče.

Navijačke stranice sa Balkana dele ove događaje, koji su se desili u nedelju uveče u Subotici, a dva od tih snimaka se nalaze i pred vama.

Ipak, kako se radi o scenama eksplicitnog nasilja, molimo da video prilog koji sledi - ne puštaju maloletne osobe, kao i one kojima bi moglo da pozli od takvih scena.

Ponavljamo, video snimci su uznemirujuće sadržine i nemojte ih emitovati ukoliko spadate u pomenute dve grupe ljudi.

