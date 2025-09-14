EMOTIVAN DAN NA ČAIRU! Srećković prvenac posvetio pokojnom dedi, Ilić ga proslavio sa porodicom na terenu (FOTO/VIDEO)

Fudbaleri Radničkog savladali su ekipu Napretka sa 3:0 (2:0) u osmom kolu Superlige Srbije. Niški tim poveo je preko Nikole Srećkovića u 20. minutu, da bi tri minuta kasnije Dušan Pavlović duplirao prednost. Konačan rezultat postavio je Miloš Spasić u 60. minutu.

FOTO: FK Radnički Niš

Strelac prvog pogotka Nikola Srećković bio je veoma emotivan posle pobede.



- Jako teška utakmica i na psihološkom planu i generalno. Nakon poraza u Kragujevcu, spremili smo se dobro, pametno iskoristili reprezentativnu pauzu. Možda se na početku video taj neki grč. Iskoristili smo sve situacije i utakmicu rezultatski gledano lako dobili. Nije na terenu bilo nimalo lako. Na polju samopouzdanja, mnogo mi znači što sam postigao prvenac u Radničkom. Posvećujem ga mom pokojnom dedi koji je bio moj najvatreniji navijač. Svakom igraču je potrebno vreme, to vreme nemamo u Srbiji, ali posle nekoliko utakmica sam ušao u ritam. Znali smo da moramo da pobedimo, svi smo dali svoj maksimum i rezultat je bio pozitivan za nas, to je jedino bitno, kazao je Srećković.

Milijan Ilić se nada da ova utakmica može biti prekretnica za nastavak sezone.





„Nadam se da će ovo biti početak dobrih rezultata. Možda i nismo tako dobro ušli u utakmicu. Imali su i oni neke dobre situacije, ali mislim da smo zasluženo pobedili. Značilo nam je što smo bili zajedno i trenirali jako. Zajedništvo je to što nas gura napred uz dobar trening. Zahvalio bih se klubu što nam je omogućio da odemo na pripreme", rekao je Ilić.



Šef stručnog štaba Tomislav Sivić nije krio zadovoljstvo nakon pobede.



- Ušli smo sa jednim velikim pritiskom, bez pet standardnih igrača, što je za nas u ovom trenutku bio baš onako veliki udarac. Utakmica je bila veoma bitna, pa smo morali da budemo oprezniji, međutim mislim da smo zasluženo pobedili. Iskoristili smo naše prilike u visokom procentu, zato što smo sačuvali svežinu nismo se trošili na neke druge stvari. Igrali smo na rezultat koji je bio prioritet, lepota neka malo pričeka. U ovakvoj jednoj situaciji, samo mogu da čestitam mojim momcima. Svaka im čast, jer su stvarno izneli jedan veliki psihološki teret i neka sam ja pobedio nekog u Nišu, istakao je Sivić.