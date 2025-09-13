"DRUGAČIJE SUĐENJE U SUPERLIGI I EVROPI": Zvezdin novajlija zagrmeo - Da li je Zvezda oštećena protiv Pafosa?
FUDBALERI Zvezde eliminisani su od Pafosa u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona, a gambijski fudbaler Mahmudu Bađo.
Bađo je odigrao tri utakmice, uključujući duel sa Pafosom, gde smatra da je bio fauliran pre prvog gola Kiprana.
– Po mom mišljenju to jeste bio faul. Ipak, znate, drugačije je suđenje u Superligi i Evropi, možda bi u Srbiji dobio faul, ali je drugačije na evropskoj sceni. Možda sam mogao da padnem, mada sam u toj situaciji možda i mogao da nastavim – rekao je Bađo za "Maxbet sport".
Gambijac je pohvalio navijače i atmosferu u svlačionici:
– Odlično sam se uklopio, svi su me sjajno prihvatili, tako da ne bih mogao nikoga da izdvojim po tom pitanju. Isto je i na terenu, ne mogu da lažem, svi su sjajni i osećam pravu privilegiju da igram sa tim igračima.
