Fudbal

"ZA PROSUTIM MLEKOM NE VREDI PLAKATI"! Zvezdan Terzić o katastrofi Srbije na meču sa Engleskom

Новости онлине

12. 09. 2025. u 14:04

Zvezdan Terzić, generalni direktor Crvene zvezde, govorio je o porazu Srbije protiv Engleske (5:0) u meču kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

ЗА ПРОСУТИМ МЛЕКОМ НЕ ВРЕДИ ПЛАКАТИ! Звездан Терзић о катастрофи Србије на мечу са Енглеском

FOTO: FK Crvena zvezda

- Utakmica je prošla i, kako kaže naš narod, za prosutim mlekom ne vredi plakati. Mnogi su stručnjaci rekli to što su imali da kažu. Nadam se da je selektor Stojković izvukao pouke. Treba da se okrenemo prvoj sledećoj utakmici, a to je Albanija. Ako njih dobijemo, na dobrom smo putu da izborimo plasman na Svetsko prvenstvo. Treba nam dobra energija i fokus. Utakmica protiv Albanije uvek ima jači i kompleksniji prizvuk, nego samo sportski deo. Treba da donesemo dobru energiju i da se ta utakmica dobije - rekao je Terzić.

Ističe da je na odgovornim licima u FSS da naprave dobru analizu tog poraza, te da se nastavi sa glavnim ciljem - plasmanom na Mundijal.

- Naravno da bismo želeli da se u Kataru i na Evropskom prvenstvu više uradilo, te na ovom sledećem se nadamo da će biti bolji utisak. Šta je bilo - bilo je. Ljudi koji su zaduženi za to treba da naprave dobru analizu zašto je to bilo jako slabo protiv Engleske. Bez obzira na to što je Engleska bila favorit. Nije čudo što je pobedila, ali svima nama je zasmetalo što reprezentacija nije pružila jači otpor, što nije pokazala nešto što bi zadovoljilo narod. Analizom nek se bavi selektor, mi treba da se okrenemo Albaniji i da obezbedimo plasman na Svetsko prvenstvo - zaključio je Terzić.

Utakmica između Srbije i Albanije na programu 11. oktobra.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

EVROPSKO PRVENSTVO U KOŠARCI - EUROBASKET 2025: Raspored nokaut faze, rezultati svih utakmica, grupe, tabele!
Košarka

0 29

EVROPSKO PRVENSTVO U KOŠARCI - EUROBASKET 2025: Raspored nokaut faze, rezultati svih utakmica, grupe, tabele!

Evropsko prvenstvou košarci, Evrobasket 2025, glavni je sportski događaj ove godine, a upravo na ovoj stranici možete da vidite kompletan raspored utakmica, kako onih u nokaut fazi, tako i sve što se dešavalo po grupama (razvrstano i po datumima i po svakoj grupi). Tu vas čekaju i rezultati kao i tabele, te vreme, raspored i satnica svih mečeva nokaut faze.

12. 09. 2025. u 18:21 >> 18:22

Politika
Tenis
Fudbal
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)

OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)