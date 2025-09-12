Fudbal

KRAĐA O KOJOJ BRUJI REGION! Srbija je zatečena: Bosanci pokušali da uzmu Zvezdinog bisera

12. 09. 2025. u 08:25

BOSANCIMA nije uspeo plan!

КРАЂА О КОЈОЈ БРУЈИ РЕГИОН! Србија је затечена: Босанци покушали да узму Звездиног бисера

FOTO: M. Vukadinović

Jedan od najvećih fudbalskih talenata u Srbiji Adem Avdić bio je u žiži medija u Bosni i Hercegovine koji su ga selili među "zmajeve".

Mladi levi bek Crvene zvezde trebalo je navodno da promeni reprezentaciju i Srbiju zameni Bosnom, ali je mladi reprezentativac naše zemlje odmah demantovao takve tvrdenje.

“Srbija je moja jedina domovina! S ponosom branim grb i boje moje zemlje”, napisao je Avdić na društvenim mrežama.

 

Avdić ima 17 godina. Prošao je sve mlađe kategorije "orlova", a na poslednjem reprezentativnom okupljanju bio je deo U21 selekcije.

Na startu ove sezone debitovao je za Crvenu zvezdu i do sada sakupio pet nastupa.

Mladi fudbaler je rođen u Loznici, dok je njegov otac Rašid nastupao za Radnik, Zrinjski, Željezničar, Zvijezdu i Podrinje iz Janje.

