KRAĐA O KOJOJ BRUJI REGION! Srbija je zatečena: Bosanci pokušali da uzmu Zvezdinog bisera

BOSANCIMA nije uspeo plan!

Jedan od najvećih fudbalskih talenata u Srbiji Adem Avdić bio je u žiži medija u Bosni i Hercegovine koji su ga selili među "zmajeve".

Mladi levi bek Crvene zvezde trebalo je navodno da promeni reprezentaciju i Srbiju zameni Bosnom, ali je mladi reprezentativac naše zemlje odmah demantovao takve tvrdenje.

“Srbija je moja jedina domovina! S ponosom branim grb i boje moje zemlje”, napisao je Avdić na društvenim mrežama.

Avdić ima 17 godina. Prošao je sve mlađe kategorije "orlova", a na poslednjem reprezentativnom okupljanju bio je deo U21 selekcije.

Na startu ove sezone debitovao je za Crvenu zvezdu i do sada sakupio pet nastupa.

Mladi fudbaler je rođen u Loznici, dok je njegov otac Rašid nastupao za Radnik, Zrinjski, Željezničar, Zvijezdu i Podrinje iz Janje.

