KRAĐA O KOJOJ BRUJI REGION! Srbija je zatečena: Bosanci pokušali da uzmu Zvezdinog bisera
BOSANCIMA nije uspeo plan!
Jedan od najvećih fudbalskih talenata u Srbiji Adem Avdić bio je u žiži medija u Bosni i Hercegovine koji su ga selili među "zmajeve".
Mladi levi bek Crvene zvezde trebalo je navodno da promeni reprezentaciju i Srbiju zameni Bosnom, ali je mladi reprezentativac naše zemlje odmah demantovao takve tvrdenje.
“Srbija je moja jedina domovina! S ponosom branim grb i boje moje zemlje”, napisao je Avdić na društvenim mrežama.
Avdić ima 17 godina. Prošao je sve mlađe kategorije "orlova", a na poslednjem reprezentativnom okupljanju bio je deo U21 selekcije.
Na startu ove sezone debitovao je za Crvenu zvezdu i do sada sakupio pet nastupa.
Mladi fudbaler je rođen u Loznici, dok je njegov otac Rašid nastupao za Radnik, Zrinjski, Željezničar, Zvijezdu i Podrinje iz Janje.
