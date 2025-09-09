DUŠAN VLAHOVIĆ PRELOMIO! Fabricio Romano otkrio gde Srbin nastavlja karijeru
SAGA oko Dušana Vlahovića se bliži kraju!
Srbin i pored brojnih ponuda i velike želje da napusti Juventus nije promenio sredinu u ovom prelaznom roku. Tako će, kako tvrdi Fabricio Romano u svojoj emisiji na Jutjubu, Vlahović narednog leta kao slobodan igrač izabrati novi klub, a u tekućoj sezoni će, na osnovu plate, zaraditi 12.000.000 evra.
- Priča se o Vlahoviću i tome da je već dogovorio prelazak u Inter narednog leta kao slobodan igrač. U ovom trenutku nemam informacije da je Vlahović dogovorio išta sa bilo kim. Čitali smo o Interu i Milanu, ali za sada – nema dogovora - rekao je Romano i dodao:
- Ipak, ono o čemu mogu da pričam, to je da je Vlahović najbliži odluci da napusti Juventus sledećeg leta kao slobodan igrač. U skladu s tim, gledaće da već u januaru dogovori novi klub i da se priključi po isteku ugovora.
Podsećanja radi, Dušan Vlahović je od starta sezone u sjajnoj formi. Dao je dva gola u Seriji A i to ulazeći sa klupe za Juventus (Parma, Đenova), pogodio je i u Letoniji u dresu Srbije, pa se ponovo priča u superlativima o Srbinu. Povela se priča da bi mogao da produži ugovor sa Staromom damom, ali je brzo ugašena od lista Gazeta delo Sport.
