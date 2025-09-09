IZDAJA KAKVA SE NE PAMTI! Crnogorci zabili nož u leđa Srbima usred Zagreba

Fudbaleri Crne Gore, posle očajne partije, doživeli su poraz od Hrvatske u Zagrebu sa 4:0, pa je kristalno jasno da Crna Gora sigurno neće ići na Mundijal.

FOTO: M. Vukadinović

Međutim, to ih nije sprečilo da uživaju u ustaško-crnogorskoj žurci u Zagrebu. Naime prvo su Hrvati skandirali "Ubij, ubij, ubij Srbina". A onda su na scenu stupili navijači Crne Gore, koji su sa transparentom na Maksimiru "zabili nož u leđa Srbima".

"Sa Lovćena vila kliče, oprosti nam Dubrovniče", glasila je poruka koju su istakli crnogorski navijači, a koja se odnosi na događaje od pre tridesetak godina. Tokom građanskog rata u Jugoslaviji sa teritorije današnje Crne Gore granatiran je Dubrovnik i drugi delovi obale koja danas pripada Hrvatskoj.

Inače, ova poruka je obeležje onih koji se zalažu za nezavisnu Crnu Goru od samog početka, te im je krivo zbog agresije koja se dogodila 1991. godine na Dubrovnik sa njihove teritorije.

Selektor Hrvatske, Zlato Dalić, zahvalio se navijačima Crne Gore na divnom transparentu i tako se završila ustaško-crnogorska žurka u Zagrebu na koju će nadamo se UEFA reagovati.

Navijači Crne Gore su na Maksimiru istakli transparent: "Sa Lovćena vila kliče, oprosti nam Dubrovniče", čuvene poruke sa mitinga LSCG na Cetinju protiv bombardovanja Dubrovnika pic.twitter.com/hrj6UdKuNY — CGsport.me (@cgsportme) September 8, 2025