Fudbal

IZDAJA KAKVA SE NE PAMTI! Crnogorci zabili nož u leđa Srbima usred Zagreba

Новости онлине

09. 09. 2025. u 06:45

Fudbaleri Crne Gore, posle očajne partije, doživeli su poraz od Hrvatske u Zagrebu sa 4:0, pa je kristalno jasno da Crna Gora sigurno neće ići na Mundijal.

ИЗДАЈА КАКВА СЕ НЕ ПАМТИ! Црногорци забили нож у леђа Србима усред Загреба

FOTO: M. Vukadinović

Međutim, to ih nije sprečilo da uživaju u ustaško-crnogorskoj žurci u Zagrebu. Naime prvo su Hrvati skandirali "Ubij, ubij, ubij Srbina". A onda su na scenu stupili navijači Crne Gore, koji su sa transparentom na Maksimiru "zabili nož u leđa Srbima".

"Sa Lovćena vila kliče, oprosti nam Dubrovniče", glasila je poruka koju su istakli crnogorski navijači, a koja se odnosi na događaje od pre tridesetak godina. Tokom građanskog rata u Jugoslaviji sa teritorije današnje Crne Gore granatiran je Dubrovnik i drugi delovi obale koja danas pripada Hrvatskoj.

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

Inače, ova poruka je obeležje onih koji se zalažu za nezavisnu Crnu Goru od samog početka, te im je krivo zbog agresije koja se dogodila 1991. godine na Dubrovnik sa njihove teritorije.

Selektor Hrvatske, Zlato Dalić, zahvalio se navijačima Crne Gore na divnom transparentu i tako se završila ustaško-crnogorska žurka u Zagrebu na koju će nadamo se UEFA reagovati.

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

AZURINE NEDODRLJIVE: Od kada je kormilo preuzeo legendarni Hulio Velasko. odbojkašice Italije osvojile olimpijsko i svetsko zlato uz dve LN
Ostali sportovi

0 0

"AZURINE" NEDODRLJIVE: Od kada je kormilo preuzeo legendarni Hulio Velasko. odbojkašice Italije osvojile olimpijsko i svetsko zlato uz dve LN

TALIJA je pokazala šta znači kada se svi u odbojci ujedine oko ženske reprezentacije. Pre dve godine podbacile su na EP, selektor Mancanti se povukao i kormilo je preuzeo Hulio Velasko. Od kada je legendarni Argentinac seo na klupu "azurine" su počele da dominraju svetom. Lane su osvojile svoje prvo olimpijsko zlato, a juče posle 23 goine i drugu svetsku krunu, pošto su u finalu 25.SP u Bangkoku pobedile Tursku sa 3:2. Uz to dva puta su trijumfovale u Ligi nacija.

09. 09. 2025. u 08:00

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA