"MORAMO DA SE DOKAŽEMO U BEOGRADU" Tomas Tuhel poručio ovo pred utakmicu Srbija - Engleska

MUČILA se Srbija protiv Letonije (1:0), a nisu se ni Englezi nešto proslavili protiv Andore (2:0), a sada sledi duel pomenutih selekcija u Beogradu.

FOTO: Tanjug/AP

Svestan je selektor "gordog albiona", Tomas Tuhel da njegov tim čeka veoma izazovan zadatak na Marakani.

- Sada moramo da se dokažemo u Beogradu. Put je da pobedimo i da budemo čvrsti. Očekujemo vrlo emotivan stadion i vatrenu publiku. Ne znamo kakvo će biti stanje terena. Bez izgovora. Igraćemo protiv veoma fizički zahtevnog protivnika. Moramo da podignemo nivo igre i da se prilagodimo okolnostima, da se adaptiramo na rivala i dokažemo da smo snažna grupa na pravom putu. Osećam da smo imali odličnih pet dana, sada imamo još dva da se spremimo za utorak i nadam se da ćemo dokazati da smo spremni. Moramo da prihvatimo ono što nas čeka, fizičku borbu i poteškoće i da dođemo do još jedne pobede - poručio je selektor Engleske.

Da podsetimo da je meč Srbija - Engleska na programu u utorak od 20.45 pred gotovo rasprodatom Marakanom.

