UZNEMIRUJUĆI SNIMAK: Iz penala ubio golmana! (VIDEO)

Sport je zadesila tragedija.

Naime, jedan brazilski golman je preminuo usled udarca loptom u grudi.

On je upravo grudima odbranio penal na malom fudbalu, pošao je da slavi i - pao.

Tridesetčetvorogodišnji Antoniu Edson je hitno prebačen u bolnicu u Sao Migelu, ali...

Tamo su uzalud pokušavali da ga ožive.

Vlasti opštine Augusto proglasile su žalost.

Pred vama se nalazi i video snimak tog kobnog penala.

Imajući u vidu da slede uznemirujuće scene, molimo maloletne osobe, kao i one kojima bi moglo da pozli zbog takvog sadržaja, da ne emituju snimak na svojim uređajima.

Podvlačimo, video zapis je uznemirujućeg sadržaja.

از دلایل ورزش نکردنم 🤔

در یک مسابقه فوتسال توی برزیل دروازه بان بعداز اینکه پنالتی رو مهار کرد به دلیل برخورد شدید توپ به قفسه سینه ش ایست قلبی کرد و فوت کرد.😐🤦‍♂ pic.twitter.com/tAkkUaz5cR — Ali . s (@Alisalamati2) September 4, 2025

Ovo nije prvi slučaj ovakve smrti u brazilskom fudbalu. U januaru, tokom treninga kluba Amazonas, preminuo je tinejdžer - takođe je blokirao udarac iz penal agrudima.

Podsećanje: In memoriam - Pele