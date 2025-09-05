UZNEMIRUJUĆI SNIMAK: Iz penala ubio golmana! (VIDEO)
Sport je zadesila tragedija.
Naime, jedan brazilski golman je preminuo usled udarca loptom u grudi.
On je upravo grudima odbranio penal na malom fudbalu, pošao je da slavi i - pao.
Tridesetčetvorogodišnji Antoniu Edson je hitno prebačen u bolnicu u Sao Migelu, ali...
Tamo su uzalud pokušavali da ga ožive.
Vlasti opštine Augusto proglasile su žalost.
Pred vama se nalazi i video snimak tog kobnog penala.
Imajući u vidu da slede uznemirujuće scene, molimo maloletne osobe, kao i one kojima bi moglo da pozli zbog takvog sadržaja, da ne emituju snimak na svojim uređajima.
Podvlačimo, video zapis je uznemirujućeg sadržaja.
Ovo nije prvi slučaj ovakve smrti u brazilskom fudbalu. U januaru, tokom treninga kluba Amazonas, preminuo je tinejdžer - takođe je blokirao udarac iz penal agrudima.
