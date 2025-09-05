Fudbal

UZNEMIRUJUĆI SNIMAK: Iz penala ubio golmana! (VIDEO)

Новости онлине

05. 09. 2025. u 15:51

Sport je zadesila tragedija.

УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК: Из пенала убио голмана! (ВИДЕО)

Foto: Free Images Pixabay

Naime, jedan brazilski golman je preminuo usled udarca loptom u grudi.

On je upravo grudima odbranio penal na malom fudbalu, pošao je da slavi i - pao.

Tridesetčetvorogodišnji Antoniu Edson je hitno prebačen u bolnicu u Sao Migelu, ali...

Tamo su uzalud pokušavali da ga ožive.

Vlasti opštine Augusto proglasile su žalost.

Pred vama se nalazi i video snimak tog kobnog penala.

Imajući u vidu da slede uznemirujuće scene, molimo maloletne osobe, kao i one kojima bi moglo da pozli zbog takvog sadržaja, da ne emituju snimak na svojim uređajima.

Podvlačimo, video zapis je uznemirujućeg sadržaja.

---

--

-

Ovo nije prvi slučaj ovakve smrti u brazilskom fudbalu. U januaru, tokom treninga kluba Amazonas, preminuo je tinejdžer - takođe je blokirao udarac iz penal agrudima.

Podsećanje: In memoriam - Pele

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!

OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!