Fudbal

POSLEDNJI PLES! Emotivni Lionel Mesi se na spektakularan način oprostio od publike u Argentini (VIDEO)

Новости онлине

05. 09. 2025. u 08:50

LIONEL Mesi je u fudbalu osvojio sve i na klupskom i na reprezentativnom nivou. Deluje da kraj njegove karijere nije blizu, ali jedno poglavlje se završilo.

ПОСЛЕДЊИ ПЛЕС! Емотивни Лионел Меси се на спектакуларан начин опростио од публике у Аргентини (ВИДЕО)

Foto: AP

Naime, Argentinac se oprostio trijumfom od argentinske publike u nacionalnom dresu.

Argentina je rutinski savladala Venecuelu sa 3:0, a nekada ubedljivo najbolji fudbaler sveta je postigao dva gola.

Pokazao je Mesi i emotivnu notu. Svaki kraj je težak, a njemu je prilikom intoniranja argentinske himne krenula suza.

Podsetimo, na poslednjem Svetskom prvenstvu koje je 2022. godine održano u Kataru sjajni Mesi je Argentinu vodio do trofeja.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA