POSLEDNJI PLES! Emotivni Lionel Mesi se na spektakularan način oprostio od publike u Argentini (VIDEO)

LIONEL Mesi je u fudbalu osvojio sve i na klupskom i na reprezentativnom nivou. Deluje da kraj njegove karijere nije blizu, ali jedno poglavlje se završilo.

Foto: AP

Naime, Argentinac se oprostio trijumfom od argentinske publike u nacionalnom dresu.

Argentina je rutinski savladala Venecuelu sa 3:0, a nekada ubedljivo najbolji fudbaler sveta je postigao dva gola.

Pokazao je Mesi i emotivnu notu. Svaki kraj je težak, a njemu je prilikom intoniranja argentinske himne krenula suza.

No player in football history has a better moment like this. Leo Messi 🐐



pic.twitter.com/9GM2E1X0jG — Kwesi (@KwesiFCB) September 5, 2025

Podsetimo, na poslednjem Svetskom prvenstvu koje je 2022. godine održano u Kataru sjajni Mesi je Argentinu vodio do trofeja.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“