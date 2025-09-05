POSLEDNJI PLES! Emotivni Lionel Mesi se na spektakularan način oprostio od publike u Argentini (VIDEO)
LIONEL Mesi je u fudbalu osvojio sve i na klupskom i na reprezentativnom nivou. Deluje da kraj njegove karijere nije blizu, ali jedno poglavlje se završilo.
Naime, Argentinac se oprostio trijumfom od argentinske publike u nacionalnom dresu.
Argentina je rutinski savladala Venecuelu sa 3:0, a nekada ubedljivo najbolji fudbaler sveta je postigao dva gola.
Pokazao je Mesi i emotivnu notu. Svaki kraj je težak, a njemu je prilikom intoniranja argentinske himne krenula suza.
Podsetimo, na poslednjem Svetskom prvenstvu koje je 2022. godine održano u Kataru sjajni Mesi je Argentinu vodio do trofeja.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
