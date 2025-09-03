Fudbal

"DOLASKOM ISAKA, ONI SU GALAKTIKOSI PREMIJER LIGE!" Legenda Liverpula oduševljena novim pojačanjima tima sa Enfilda

03. 09. 2025. u 19:15

Liverpul je potrošio rekordnu svotu novca u letnjem prelaznom roku na pojačanja, a zbog dolaska vrhunskih igrača oduševljenje nije krio ni bivši as pomenutog kluba - Džejmi Karager.

Evo šta o tome misli Karager.

- Enfild sada podseća na zlatno doba sedamdesetih i osamdesetih, kada je Liverpul bio najatraktivniji i najlukaviji klub, ne samo u Engleskoj, već i u Evropi. Rekordnim transferom Isaka završena je transformacija Liverpula u galaktikose Premijer lige.

Karager je otišao i korak dalje u poređenju:

- Liverpul se ponaša kao Real Madrid Florentina Pereza, Barselona u svojim zlatnim danima ili Mančester junajted kada je izgledalo da Ferguson može da dovede koga poželi. Čak i kao Čelsi u prvim prelaznim rokovima pod Abramovičem.

Podsetimo, evo šta su Crveni uradili u ovom prelaznom roku:

Aleksandar Isak (iz Njukasla, 144 miliona evra - najskuplje pojačanje u istoriji Premijer lige)


Aleksandar Isak je izuzetno brz i tehnički potkovan napadač, poznat po odličnom driblingu i sposobnosti da postigne golove iz različitih pozicija.

Njegova snaga leži u kombinaciji fizičkih atributa i taktičke inteligencije, što ga čini idealnim za moderan fudbal gde se očekuje i odbrambeni doprinos od napadača. Ipak, sjajne završnice pred protivničkim čuvarima mreže su, naravno, glavna odlika ovog špica. Evo i nekih od njegovih najboljih poteza:

Florijan Virc (iz Bajer Leverkuzena, 125 miliona evra)


Florijan Virc je kreativni ofanzivni vezista sa izuzetnom vizijom i sposobnošću da asistira, često igrajući kao "desetka" sa slobodom da se kreće po terenu.

Njegove glavne karakteristike uključuju tehničku finoću, brzinu odlučivanja i sposobnost da postigne golove, što ga čini jednim od najtalentovanijih mladih igrača u Evropi.

Igo Ekitike (iz Ajntrahta Frankfurta, 95 miliona evra)


Igo Ekitike je agilan i fizički jak napadač, poznat po odličnom driblingu i sposobnosti da kreira šanse za saigrače u otvorenom prostoru.

Njegova snaga leži u eksplozivnoj brzini i pametnim trčanjima iza odbrane, uz veliku radnu etiku u presingu koja ga čini vrednim u modernim taktikama.

Miloš Kerkez (iz Bornmuta, 46,9 miliona evra)


Ne može ova lista da prođe bez Srbina. Iako igra za Mađarsku. Miloš Kerkez je ofanzivno orijentisan levi bek sa odličnom kontrolom lopte i sposobnošću da se uključuje u napade, istovremeno pružajući solidnu odbranu. Njegove glavne karakteristike uključuju dobru viziju u izgradnji akcija i u presretanju dodavanja rivala, što ga čini svestranim igračem za timove sa visokim presingom.

Džeremi Frimpong (iz Bajer Leverkuzena, 40 miliona evra)


Džeremi Frimpong je izuzetno brz desni bek ili "desni spoljni", poznat po ofanzivnim prodorima, dobrim centaršutevima i sposobnosti da postigne golove. Njegova snaga leži u eksplozivnom driblingu i odličnom "iznošenju" lopte, što ga čini opasnim u tranziciji i idealnim za timove sa brzim kontranapadima.

Đovani Leoni (iz Parme, 31 milion evra)


Đovani Leoni je fizički dominantan centralni odbrambeni igrač sa odličnom čitanjem igre i sposobnošću da izgrađuje akcije iz odbrane. Njegove glavne karakteristike uključuju snagu u vazdušnim duelima, tehničku sigurnost i liderske kvalitete, što ga čini perspektivnim mladim talentom za budućnost.

Armin Peci (iz Puškaš Akademije, 1,78 miliona evra)


Armin Peci je talentovani golman sa brzim refleksima i "komandnim prisustvom" u kaznenom prostoru. Nominovan  je za nagradu Zlatni dečak kao jedan od najboljih mladih čuvara mreže. Njegove snage leže u smirenosti pod pritiskom i sposobnosti da sačuva mrežu, što ga, bar u ovom trenutkum, čini vrednim "dodatku na klupi" kada se o golmanskoj poziciji radi.

Ako vas fudbal zanima, pratite sve najvažnije ali i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

