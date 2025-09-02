Fudbal

INTER POJAČAO ODBRANU! Stigao defanzivac iz Mančester sitija

Новости онлине

02. 09. 2025. u 14:38

Fudbaler Mančester sitija Manuel Akandži će do završetka sezone igrati na pozajmici u Interu iz Milana, saopštio je danas italijanski klub.

ИНТЕР ПОЈАЧАО ОДБРАНУ! Стигао дефанзивац из Манчестер ситија

FOTO: Tanjug/AP

Bi-Bi-Si (BBC) je preneo da je Inter Mančester sitiju platio milion evra kako bi Akandžija doveo na pozajmicu.

Inter u sklopu dogovora sa Mančester sitijem ima opciju da otkupi ugovor 30-godišnjeg švajcarskog defanzivca za 15 miliona evra, a ukoliko osvoji titulu u Seriji A, italijanski klub će biti u obavezi da kupi Akandžija.

Akandži je u Mančester siti stigao u septembru 2022. godine iz Borusije Dortmund, i od tad je odigrao ukupno 136 utakmica za engleski klub, sa kojim je u sezoni 2022/23 osvojio titulu u Ligi šampiona.

Za reprezentaciju Švajcarske odigrao je ukupno 71 utakmicu, a na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj je bio izabran u idealan tim turnira.

