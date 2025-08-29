TRENER SELTE SVESTAN SNAGE "MARAKANE": Znamo koliko je teško igrati protiv Crvene zvezde u Beogradu

CRVENA zvezda je ovog petka saznala sa kim će igrati u Ligi Evrope. Jedan od rivala je Selta, a trener tima iz Viga Klaudio Hiraldes govorio je o crveno-belima.

Foto: EPA-EFE/BALLESTEROS

Španski klub će gostovati u Beogradu i 37-godišnji stručnjak svestan je koliko je teško igrati u Beogradu.

- U pitanju su moćni timovi kod kuće. Znamo koliko je teško igrati protiv Crvene zvezde tamo, ali spremni smo da prihvatimo izazov. I to je lepota takmičenja: odlazak na teške terene gde još nismo igrali, a sa druge strane i protiv timova sa kojima smo se sastali u predsezoni, poput Lila ili Štutgarta. To je veliki izazov koji bi trebalo da nas motiviše - rekao je Hiraldes.

Selta se u Evropu vratila nakon devet godina.

- Za mene je tada bilo nezamislivo ono šta se sada dešava. Sećam se da sam bio na "Balaidosu" na utakmici protiv Mančestera, a zatim i na "Old Trafordu". Osećaj ponosa koji smo osećali zbog toga kako je taj tim dao sve od sebe na terenu da bi stigao do evropskog finala bio je savršen prikaz onoga što smo osećali van terena: hrabar tim. Ovo je takmičenje u kojem treba uživati i nadam se da će nas navijači podržati i kod kuće i u gostima, kao što to rade u ligi. Čak i ako je putovanje dugo, znamo da će oni biti tamo - zaključio je trener Selte.

Podsetimo, pored ekipa iz Viga, Crvena zvezda će u Ligi Evrope u Beogradu dočekati Lil, FCSB i Seltik, a gostovaće Portu, Bragi, Šturmu i Malmeu.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“