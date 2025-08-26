KRAJ ZA BIVŠEG OSVAJAČA JU-ES OPENA: Hrvat ubedljivo poražen u prvom kolu

Bublik je u prvom kolu slavio Protiv Čilića sa 3:0 (6:4, 6:1, 6:4).

FOTO: EPA-EFE/JOEL CARRETT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Bublik nije izgubio nijedan brejk, a posle prvog servisa je prepustio Čiliću samo dva poena. Kada se tome doda i 16 asova, ovaj meč i nije mogao drugačije da se završi.

Bublik je 24. na svetu, a u drugom kolu će sačekati boljeg iz meča Italijana Sonega i Australijanca Šulkejta.