KRAJ ZA BIVŠEG OSVAJAČA JU-ES OPENA: Hrvat ubedljivo poražen u prvom kolu

Filip Milošević

26. 08. 2025. u 22:19

Bublik je u prvom kolu slavio Protiv Čilića sa 3:0 (6:4, 6:1, 6:4).

КРАЈ ЗА БИВШЕГ ОСВАЈАЧА ЈУ-ЕС ОПЕНА: Хрват убедљиво поражен у првом колу

FOTO: EPA-EFE/JOEL CARRETT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Bublik nije izgubio nijedan brejk, a posle prvog servisa je prepustio Čiliću samo dva poena. Kada se tome doda i 16 asova, ovaj meč i nije mogao drugačije da se završi.

Bublik je 24. na svetu, a u drugom kolu će sačekati boljeg iz meča Italijana Sonega i Australijanca Šulkejta.

26. 08. 2025. u 20:50

