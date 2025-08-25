Fudbal

"NAĐITE MI KLUB ŠTO PRE, ODLAZIM IZ REALA!" Jedan od najboljih fudbalera madridskog tima zatražio da promeni sredinu

Filip Milošević

25. 08. 2025. u 20:35

Napadač Real Madrida, Rodrigo, ne želi više da nosi tim višestrukog prvaka Evrope, piše The Athletic.

НАЂИТЕ МИ КЛУБ ШТО ПРЕ, ОДЛАЗИМ ИЗ РЕАЛА! Један од најбољих фудбалера мадридског тима затражио да промени средину

FOTO: Tanjug/AP/Manu Fernandez

Kako prenosi novinar Mario Kortegana, fudbaler je agentima dao jasan zadatak – da mu što pre pronađu novi klub. Među zainteresovanima se već neko vreme spominju Totenhem i Liverpul, a očekuje se da će narednih dana priča dobiti ubrzanje.

Rodrigo je u prethodnoj sezoni odigrao 54 utakmice za Real, uz učinak od 14 pogodaka i 11 asistencija.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KRISTIJANO RONALDO POSTAO MUSLIMAN?! Da li će da promeni i ime?

KRISTIJANO RONALDO POSTAO MUSLIMAN?! Da li će da promeni i ime?