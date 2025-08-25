"NAĐITE MI KLUB ŠTO PRE, ODLAZIM IZ REALA!" Jedan od najboljih fudbalera madridskog tima zatražio da promeni sredinu
Napadač Real Madrida, Rodrigo, ne želi više da nosi tim višestrukog prvaka Evrope, piše The Athletic.
Kako prenosi novinar Mario Kortegana, fudbaler je agentima dao jasan zadatak – da mu što pre pronađu novi klub. Među zainteresovanima se već neko vreme spominju Totenhem i Liverpul, a očekuje se da će narednih dana priča dobiti ubrzanje.
Rodrigo je u prethodnoj sezoni odigrao 54 utakmice za Real, uz učinak od 14 pogodaka i 11 asistencija.
