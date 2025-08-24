NE POMAŽE NI POSTIGNUTI GOL! Strahinja Pavlović na žestokom udaru

FUDBALERI Milana poraženi su od Kremonezea na San Siru 2:1, a nakon meča igrači "roso-nera" našli su se na žestokom udaru.

FOTO: Tanjug/AP/Luca Bruno

Jedini pogodak za Milan postigao je Strahinja Pavlović, ali ga je italijanska štampa označila kao glavnog krivca za golove gostiju.

Tako je "Kalčomerkato" njegov nastup ocenio "peticom", slabom na skali od 1 do 10.

- Gol nije spasao lošu igru. Njegovih prvih 27 minuta utakmice obeležilo je niz grubih grešaka - tehničkih, kada je lopta dodeljena Bonacoliju na ivici šesnaesterca, te grešaka u pozicioniranju kada je ostavio Baskirota samog kod prvog gola Kremonezea. Bio je previše tehnički ograničen - navodi se u tekstu pomenutog lista.

Ništa bolje nisu prošli ni njegovi saigrači, o čemu govori činjenica da su najbolje ocenjeni novajlija Luka Modrić i golman Majk Menjon koji su dobili "šesticu".

