NE POMAŽE NI POSTIGNUTI GOL! Strahinja Pavlović na žestokom udaru
FUDBALERI Milana poraženi su od Kremonezea na San Siru 2:1, a nakon meča igrači "roso-nera" našli su se na žestokom udaru.
Jedini pogodak za Milan postigao je Strahinja Pavlović, ali ga je italijanska štampa označila kao glavnog krivca za golove gostiju.
Tako je "Kalčomerkato" njegov nastup ocenio "peticom", slabom na skali od 1 do 10.
- Gol nije spasao lošu igru. Njegovih prvih 27 minuta utakmice obeležilo je niz grubih grešaka - tehničkih, kada je lopta dodeljena Bonacoliju na ivici šesnaesterca, te grešaka u pozicioniranju kada je ostavio Baskirota samog kod prvog gola Kremonezea. Bio je previše tehnički ograničen - navodi se u tekstu pomenutog lista.
Ništa bolje nisu prošli ni njegovi saigrači, o čemu govori činjenica da su najbolje ocenjeni novajlija Luka Modrić i golman Majk Menjon koji su dobili "šesticu".
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
PARTIZAN IGRA PROTIV HRVATA! Crno-beli izlaze na megdan Rijeci i Sarajevu
24. 08. 2025. u 10:44
KRAJ! Partizan više ne računa na ovog fudbalera
24. 08. 2025. u 09:21
SITI JE DOMINANTNO IZGLEDAO NA PREMIJERI, ALI: Ako neko zna kako se igra protiv "građana" to su uvek neugodni "pevci"
SUBOTNjI program Premijer lige započeće obračun timova koji nam uvek donesu zanimljivu utakmicu kada se sastanu, Mančester sitija i Totenhema koji se sastaju na "Etihadu" (13.30).
23. 08. 2025. u 07:20
RUSIJA TO NIJE OČEKIVALA! Ovo je danas doživela Marija Šarapova
Marija Šarapova, ruska teniserka, nikada neće zaboraviti ono što je na Vimbldonu uradila 2004. Tada je imala samo 17 godina i osvojila je svoju prvu grend slem titulu. Sada, malo više nego dve decenije kasnije, doživela je još veći teniski uspeh.
24. 08. 2025. u 12:23
ZASTRAŠUJUĆE: Upecao veoma retku ribu - ogromnu! "Živi fosil" iz doba dinosaurusa (FOTO)
JEDAN od najstarijih "preživelih" iz doba kada su svetom hodali dinosaurusi.
23. 08. 2025. u 20:17
Komentari (0)