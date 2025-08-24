Fudbal

NE POMAŽE NI POSTIGNUTI GOL! Strahinja Pavlović na žestokom udaru

Александар Илић
Aleksandar Ilić

24. 08. 2025. u 13:38

FUDBALERI Milana poraženi su od Kremonezea na San Siru 2:1, a nakon meča igrači "roso-nera" našli su se na žestokom udaru.

НЕ ПОМАЖЕ НИ ПОСТИГНУТИ ГОЛ! Страхиња Павловић на жестоком удару

FOTO: Tanjug/AP/Luca Bruno

Jedini pogodak za Milan postigao je Strahinja Pavlović, ali ga je italijanska štampa označila kao glavnog krivca za golove gostiju.

Tako je "Kalčomerkato" njegov nastup ocenio "peticom", slabom na skali od 1 do 10.

- Gol nije spasao lošu igru. Njegovih prvih 27 minuta utakmice obeležilo je niz grubih grešaka - tehničkih, kada je lopta dodeljena Bonacoliju na ivici šesnaesterca, te grešaka u pozicioniranju kada je ostavio Baskirota samog kod prvog gola Kremonezea. Bio je previše tehnički ograničen - navodi se u tekstu pomenutog lista.

Ništa bolje nisu prošli ni njegovi saigrači, o čemu govori činjenica da su najbolje ocenjeni novajlija Luka Modrić i golman Majk Menjon koji su dobili "šesticu".

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

POLA SVETA U NEVERICI: Najnovije vesti iz Amerike su za mnoge neverovatne
Fudbal

0 1

"POLA SVETA" U NEVERICI: Najnovije vesti iz Amerike su za mnoge neverovatne

Otkako je počeo rat u Ukrajini, najnovije vesti vezane za Rusiju, a da nisu sa samog ratišta, ili, kako to Ruska Federacija zove "prostora na kome se odvija Specijalna vojna operacija", uglavnom se tiču sankcija, ali - sa povratkom Donalda Trampa na mesto presednika Sjedinjenih Američkih Država, te stvari se polako menjaju. O tome svedoče i poslednje informacije iz Vašingtona, gde Tramp najavljuje mogući dolazak prvog čoveka Rusije, Vladimira Putina - i to na spektakl.

24. 08. 2025. u 12:48

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA TO NIJE OČEKIVALA! Ovo je danas doživela Marija Šarapova

RUSIJA TO NIJE OČEKIVALA! Ovo je danas doživela Marija Šarapova