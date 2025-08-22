VELIKA TUGA! Poginuo fudbaler (22) u saobraćajnoj nesreći
Fudbaler Sadin Musić (22) iz Omerbegovače, nastradao je u teškoj saobraćajnoj nesreći.
Do nezgode je došlo na putu Maoča-Gornja Maoča, a Musić je iz za sada neponatih razloga izgubio kontrolu nad vozilom. Automobil je nakon toga sleteo sa mosta u Maočku reku, Musić je poginuo na licu mesta.
Uviđaj je obavljen na mestu nesreće, a telo je preneseno u mrtvačnicu u Brčkom, gde će biti obavljena obdukcija.
Prijatelji i saigrači od njega se opraštaju na društvenim mrežama:
- Jutros nas je pogodila tužna vest da nas je naš brat, drug i saigrač Sadin Musić napustio. Da mu se Alah smiluje i podari Dženet, a porodici sabur… Zloćo, večno ćeš biti deo nas.
- Bio je dete našeg mesta i našeg kluba. Rastao je s nama, na našim terenima, među svojim vršnjacima. Njegov osmeh, energija i mladost činili su ga posebnim delom naše porodice. Odlazak Sadina nenadoknadiv je gubitak za celu zajednicu. Iako nas je prerano napustio, njegovo ime i sećanje ostaće zauvek među nama. Neka mu dragi Alah podari večni rahmet i najlepše mesto u Dženetu, a njegovoj porodici snagu da izdrži ovu nemerljivu bol.
ČELSI POD PRITISKOM, VEST HEM U PROBLEMU: Jedno je sigurno, golova neće faliti!
DRUGO kolo Premijer lige otvoriće londonski između Čelsija i Vest hema koji se sastaju na "Olimpijskom stadionu" od 21.00.
22. 08. 2025. u 07:20
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Izuzimajući tu jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, ali danas - i Albance u Makedoniji.
21. 08. 2025. u 12:40
Da li je ona najzgodnija voditeljka na RTS-u? Objavila fotke u bikiniju sa plaže
VODITELjKA Dragana Kosjerina privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom gde god se pojavi.
22. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)