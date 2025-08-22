Fudbal

VELIKA TUGA! Poginuo fudbaler (22) u saobraćajnoj nesreći

Александар Илић
Aleksandar Ilić

22. 08. 2025. u 19:14

Fudbaler Sadin Musić (22) iz Omerbegovače, nastradao je u teškoj saobraćajnoj nesreći.

ВЕЛИКА ТУГА! Погинуо фудбалер (22) у саобраћајној несрећи

Foto: Pixabay

Do nezgode je došlo na putu Maoča-Gornja Maoča, a Musić je iz za sada neponatih razloga izgubio kontrolu nad vozilom. Automobil je nakon toga sleteo sa mosta u Maočku reku, Musić je poginuo na licu mesta. 

Uviđaj je obavljen na mestu nesreće, a telo je preneseno u mrtvačnicu u Brčkom, gde će biti obavljena obdukcija.

Prijatelji i saigrači od njega se opraštaju na društvenim mrežama:

- Jutros nas je pogodila tužna vest da nas je naš brat, drug i saigrač Sadin Musić napustio. Da mu se Alah smiluje i podari Dženet, a porodici sabur… Zloćo, večno ćeš biti deo nas.

- Bio je dete našeg mesta i našeg kluba. Rastao je s nama, na našim terenima, među svojim vršnjacima. Njegov osmeh, energija i mladost činili su ga posebnim delom naše porodice. Odlazak Sadina nenadoknadiv je gubitak za celu zajednicu. Iako nas je prerano napustio, njegovo ime i sećanje ostaće zauvek među nama. Neka mu dragi Alah podari večni rahmet i najlepše mesto u Dženetu, a njegovoj porodici snagu da izdrži ovu nemerljivu bol.

