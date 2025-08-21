PAO SVETSKI REKORD! Istorija fudbala ne pamti ono što su Englezi uradili

Nakon što je Lids potpisao fudbalera Milana, Nou Okafora, za 18 miliona funti, ukupna potrošnja engleskih premijerligaških klubova ovog leta je dostigla rekordnih 2,37 milijardi funti, preneo je danas Bi Bi Si (BBC).

FOTO: Tanjug/AP

Ukupna potrošnja premijerligaških klubova premašila je rekord od 2,36 milijarde funti iz leta 2023. Šest klubova je oborilo sopstvene rekorde, uključujući:

Brentford, koji je za Burkinaca Danga Uataru iz Bornmuta izdvojio do 42,5 miliona funti, dok je Bornmut platio 34,6 miliona funti za Bafode Dijakitea.

Novopromovisani Barnli i Sanderlend, koji su platili 25 miliona funti za Leslija Ugočukva i 26 miliona funti za Habiba Đaru (do 30 miliona sa bonusima).

Notingem Forest dva puta je oborio klupski rekord – za Dan Ndojea iz Bolonje i Omari Hičisona iz Ipsviča (37,5 miliona funti).

Liverpul je u junu platio 100 miliona funti za Florijana Virca iz Bajera, uz moguće dodatnih 16 miliona funti, što bi postao britanski transfer rekord, obarajući dosadašnji rekord Čelsija od 107 miliona funti za Enca Fernandesa 2023.

Sa deset dana do zatvaranja prelaznog roka, očekuje se da će rekordna potrošnja Premijer lige biti još veća.

