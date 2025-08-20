NOVI POTPIS NA "MARAKANI"! Crvena zvezda ne staje
Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda važne su za budućnost kluba sa Marakane.
Saopštenje crveno-belih prenosimo u celosti
"Vuk Draškić produžio ugovor do 2028. godine
Mladi golman Crvene zvezde Vuk Draškić je produžio ugovor sa našim klubom do 2028. godine.
Sumirao je talentovani čuvar mreže utiske nakon produžetka saradnje.
- Osećaj je neverovatan, pre svega bih se zahvalio upravi kluba i treneru Vladanu Milojeviću na ukazanoj prilici. Siguran sam da ću se odužiti i nastavljam vredno da radim - rekao je Draškić.
Draškić se trenutno nalazi na pozajmici u OFK Beogradu.
- Znači mi puno za moj razvoj i u fudbalskom smislu. Srećan sam što sam u OFK Beogradu na pozajmici, zaista su me momci lepo prihvatili. Nadam se da ću pružati što bolje partije.
Prošle sezone talentovani golman je bio deo omladinske ekipe koja je nastupala u Ligi šampiona.
- Značilo je iskustvo iz tih duela, bez takvih mečeva ne bih napredovao u ovoj meri. Neverovatne utakmice i pre svega veoma značajne - zaključio je on.
Ko je Vuk Draškić? Biografija Zvezdinog golmana
Rođen je 11. maja 2007. godine u Užicu. U Crvenu zvezdu je stigao 2020. godine i od tada je nastupao za mlađe selekcije našeg kluba. Ugovor je produžio na leto 2023. godine, a istakao se prikazanim partijama u Ligi šampiona za mlade, Omladinskoj ligi Srbije i Grafičaru", ističu sa Marakane.
