Fudbal

ZVEZDA VEĆ PRECRTANA! Evo kolike su šanse šampiona Srbije da se plasira u Ligu šampiona

Новости онлине

20. 08. 2025. u 12:50

POSLE poraza u prvom meču protiv Pafosa (1:2) šampionu Srbije su znatno opale šanse da uđe u najkvalitetnije evropsko takmičenje, ako je verovati "superkompjuteru".

Foto: Tanjug/Jovana Kulašević

Naime, prema procenama koje se redovno objavljuju posle svakog kruga kvalifikacija, Zvezda nakon poraza na svom terenu 1:2, sada ima "samo" 18 odsto šansi da se nađe u elitnom društvu.

Pafos će svojih 82 odsto morati da "odbrani" za sedam dana u Limasolu, kada će biti poznato koji će od ova dva tima upasti u četvrti šešir na žrebu za Ligu šampiona 28. avgusta u Monte Karlu.

Poznato je da će poraženi u dvomeču utehu pronaći u Ligi Evrope, čiji je žreb zakazan za dan kasnije, 29. avgust, takođe u čuvenom "Grimaldi forumu".

Zvezda bi u drugom po redu UEFA takmičenju na izvlačenjui bila u drugom šeširu.

Projekcija je trenutno takva da bi u prvom šeširu bili Roma, Porto, Fejnord, Lil, Dinamo Zagreb, Betis, Salcburg i Aston Vila.

Iz trećeg bi vrebale "mine" poput Notingem Foresta, Bolonje, Frajburga ili Nice, iz četvrtog Štutgart...

Rivali kvaliteta za Ligu šampiona, gde bi Zvezda i dalje mogla da se nađe. Pa, makar joj šanse bile i procenjene na tih 18 odsto.

