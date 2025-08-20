ZVEZDA VEĆ PRECRTANA! Evo kolike su šanse šampiona Srbije da se plasira u Ligu šampiona
POSLE poraza u prvom meču protiv Pafosa (1:2) šampionu Srbije su znatno opale šanse da uđe u najkvalitetnije evropsko takmičenje, ako je verovati "superkompjuteru".
Naime, prema procenama koje se redovno objavljuju posle svakog kruga kvalifikacija, Zvezda nakon poraza na svom terenu 1:2, sada ima "samo" 18 odsto šansi da se nađe u elitnom društvu.
Pafos će svojih 82 odsto morati da "odbrani" za sedam dana u Limasolu, kada će biti poznato koji će od ova dva tima upasti u četvrti šešir na žrebu za Ligu šampiona 28. avgusta u Monte Karlu.
Poznato je da će poraženi u dvomeču utehu pronaći u Ligi Evrope, čiji je žreb zakazan za dan kasnije, 29. avgust, takođe u čuvenom "Grimaldi forumu".
Zvezda bi u drugom po redu UEFA takmičenju na izvlačenjui bila u drugom šeširu.
Projekcija je trenutno takva da bi u prvom šeširu bili Roma, Porto, Fejnord, Lil, Dinamo Zagreb, Betis, Salcburg i Aston Vila.
Iz trećeg bi vrebale "mine" poput Notingem Foresta, Bolonje, Frajburga ili Nice, iz četvrtog Štutgart...
Rivali kvaliteta za Ligu šampiona, gde bi Zvezda i dalje mogla da se nađe. Pa, makar joj šanse bile i procenjene na tih 18 odsto.
