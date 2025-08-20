DELIJE GLEDAJU I NE VERUJU! Crvena zvezde ovo nije doživela od 2016. godine

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su na svom terenu u Beogradu od kiparskog Pafosa 1:2, u prvom meču plej-ofa za plasman u Ligu šampiona.Strelac za Zvezdu bio je Bruno Duarte u 58. minutu.

FOTO: FK Crvena zvezda

Golove za Pafos postigli su Žoao Koreja u prvom i Pepe iz penala u 52. minutu.

Ovaj poraz baš je teško pao navijačima crveno-belih. Jedan od razloga je i što nisu navikli da gube u svojoj kući u kvalifikacijama, tako da je poraz od Pafosa zapravo prvi posle devet godina koji je Zvezda okusila u Beogradu.

Prethodni poraz bio je još 2. avgusta 2016. godine i to od Ludogoreca (2:4), s tim da je taj meč zapravo završen nerešenim ishodom u regularnom delu (2:2).

Ako se to računa, onda je poslednji poraz bio leto pre, kada je Kairat slavio na "Marakani" (2:0) i tako je okončao nade Crvene zvezde da može makar u Ligu Evrope.

Iako je bilo dosta i remija na "Marakani", nije se do sada dešavalo da u Evropi odlazi na revanš - gde se zapravo rešava dvomeč - s golom zaostatka.

Revanš je sledećeg utorka na Kipru, a crveno-beli moraju da zbiju redove i pokažu da su spremni za najveću moguću pozornicu.

